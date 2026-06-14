Foggia, uomo nudo e in stato di agitazione in viale XXIV Maggio: residenti denunciano degrado nel Quartiere Ferrovia

FOGGIA - Momenti di forte sconcerto nella zona del Foggia, dove in viale XXIV Maggio è stato segnalato un cittadino extracomunitario completamente nudo e in evidente stato di agitazione. L’episodio si sarebbe verificato in un’area centrale e molto frequentata, a pochi metri da una chiesa e in prossimità di zone abitate da famiglie, residenti e passanti.

La segnalazione e il contesto

Secondo quanto riportato, la persona si sarebbe mossa in strada creando disagio e paura tra chi si trovava sul posto. L’episodio ha immediatamente riacceso le proteste dei residenti del Quartiere Ferrovia, un’area che comprende viale XXIV Maggio, via Monfalcone e via Podgora.

La zona, secondo le segnalazioni, sarebbe da tempo interessata da criticità legate a bivacchi, consumo di alcol in strada, rifiuti abbandonati, mercatini abusivi e situazioni di conflittualità sociale.

Le critiche dei residenti

I residenti denunciano una situazione definita ormai strutturale, che renderebbe il quartiere sempre meno vivibile. Al centro delle contestazioni anche la gestione del fenomeno del degrado urbano e la percezione di una presenza costante di persone in condizioni di marginalità sociale nello spazio pubblico.

Viene inoltre ribadita la distinzione tra chi vive regolarmente e lavora nella città e chi, secondo le segnalazioni, sarebbe responsabile di comportamenti ritenuti illegali o pericolosi per la sicurezza urbana.

Le richieste di intervento

Il comitato dei residenti del Quartiere Ferrovia chiede un rafforzamento dei controlli sul territorio, con pattugliamenti più frequenti, presenza costante delle forze dell’ordine e applicazione delle ordinanze comunali già esistenti in materia di consumo di alcol e decoro urbano.

Viene inoltre sollecitata una gestione più incisiva dei casi di recidiva, nel rispetto delle norme vigenti, con l’obiettivo dichiarato di ripristinare condizioni di vivibilità e sicurezza nell’area.

Un tema urbano e sociale

L’episodio si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle aree urbane più sensibili della città, tra esigenze di sicurezza, inclusione sociale e tutela del decoro pubblico. La questione del Quartiere Ferrovia resta al centro dell’attenzione dei residenti, che chiedono interventi strutturali e continui da parte delle istituzioni competenti.