Bari, al via i lavori per il BRT: da lunedì modifiche alla viabilità su corso Vittorio Emanuele

BARI – Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit) della città di Bari. Da lunedì 29 giugno a mercoledì 29 luglio saranno attive modifiche temporanee alla circolazione su corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Sparano, per consentire l’avanzamento del cantiere.L’intervento interessa uno dei nodi centrali della futura rete di trasporto pubblico rapido barese, attraversato dalle linee Blu, Rossa e Lilla, che proprio da questo asse si dirameranno verso quattro direttrici principali: corso Cavour, via Andrea da Bari, piazza Massari e via Quintino Sella.Il sistema BRT punta a migliorare i collegamenti tra la stazione centrale, il centro cittadino, il quadrante nord-occidentale, le aree sud-orientali e la zona di parco Due Giugno, attraverso una rete di quattro linee principali caratterizzate da percorsi dedicati e fermate attrezzate.La linea Blu collegherà piazza Aldo Moro con via di Maratona, per un percorso di 5,9 chilometri e 15 fermate complessive. Il tracciato permetterà di unire il centro della città con il capolinea di via di Maratona, condividendo parte dell’infrastruttura con la linea Verde nel tratto finale.La linea Rossa, invece, si svilupperà tra piazza Aldo Moro e via Aquilino, con un percorso di circa 7 chilometri. Il collegamento consentirà di mettere in relazione il centro storico con le aree sud-orientali della città, condividendo l’infrastruttura con la linea Verde nel tratto compreso tra via Caldarola e il capolinea.La linea Lilla completerà il sistema principale del BRT collegando piazza Aldo Moro con via Luigi Einaudi, creando un collegamento diretto tra il centro urbano e il quadrante sud-orientale della città.Proprio su corso Vittorio Emanuele saranno realizzate due fermate strategiche del nuovo sistema: una tra via Argiro e via Melo, destinata alle linee Rossa e Lilla, e una seconda tra via Lombardi e piazza Massari, a servizio delle linee Blu, Rossa e Lilla.Le nuove fermate saranno dotate di pensiline tecnologiche e accessibili, con sistemi per l’informazione agli utenti e soluzioni pensate per rendere più confortevole l’attesa e migliorare l’accessibilità al trasporto pubblico.Durante il periodo dei lavori saranno introdotte alcune modifiche alla circolazione: è previsto il restringimento della carreggiata, il divieto di fermata su entrambi i lati della strada e l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari in prossimità delle aree di cantiere. La viabilità sarà comunque garantita attraverso il mantenimento di una corsia percorribile.Nei tratti interessati dai restringimenti temporanei il traffico sarà regolato dalla presenza di almeno due movieri, mentre l’impresa incaricata dei lavori provvederà all’installazione della segnaletica temporanea, alla comunicazione dei divieti e all’indicazione degli eventuali percorsi alternativi.Il cantiere rappresenta una nuova fase nella trasformazione della mobilità urbana di Bari, con l’obiettivo di realizzare un sistema di trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e integrato con i principali poli della città.