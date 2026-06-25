PalaBarTino a tutto rap: Poeti del Quartiere e il talk “Diamo forza alle parole”

BARI - Venerdì 26 giugno il PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, proporrà il live del gruppo Poeti del Quartiere, storica crew del rap barese attiva dal 1992, composta da formato da Lesplosivo, Panico, Lesto, Damaxx e Cipresso.Tra i pionieri dell’hip‑hop pugliese, i Poeti del Quartiere hanno contribuito a costruire la scena locale sin dagli anni ’90, anche attraverso il programma radiofonico Massimo Rispetto, primo format regionale dedicato al rap italiano. Dopo gli esordi con i brani “Non ti puoi mettere”, l’EP “S.E.I.” e l’album “Niente da perdere”, la crew barese ha consolidato il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale. Nel 2008 pubblicano il secondo album “Tornati con le nuove storie”, che vede la partecipazione di artisti della scena rap italiana come Quilo degli SaRazza, La Fossa e Gianluca “Foster” Damiani. Nel 2013 tornano con un progetto più maturo e socialmente consapevole, culminato nel recente lavoro “MegaHertz”, dove il rap si fonde con il synth‑pop in una ricerca sonora e tematica che affronta immigrazione, disabilità, difficoltà emotive e populismo. Un disco eclettico ed evocativo, che riflette la crescita artistica del gruppo e la capacità di trasformare la parola in strumento di riflessione e denuncia.La serata avrà inizio alle 20.30 con l’iniziativa “Diamo forza alle parole”, una tavola rotonda dedicata al racconto dell’Hip Hop e delle sue radici culturali.L’incontro, organizzato in collaborazione con la Hip Hopera Foundation, vedrà la partecipazione di artisti, operatori e appassionati del movimento, con momenti di live performance e open mic aperti al pubblico.A seguire, la crew barese Poeti del Quartiere, pioniera del rap pugliese sin dagli anni ’90, porterà sul palco il proprio repertorio, alternando brani storici e nuove produzioni live. Un percorso musicale che ripercorre l’evoluzione della formazione, dalle prime esperienze nella scena hip‑hop locale fino ai lavori più recenti, offrendo al pubblico un viaggio attraverso oltre trent’anni di storia artistica.Nel cuore del quartiere Libertà, il PalaBarTino continua a dimostrarsi un punto focale della cultura musicale cittadina, uno spazio capace di valorizzare progetti artistici, linguaggi urbani e nuove forme di espressione.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335Inizio talk: 20.30