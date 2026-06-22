Bari, al via la riqualificazione dei campetti “Michele Fazio” sul lungomare Imperatore Augusto

Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione dei campetti di calcetto intitolati a Michele Fazio, situati sul lungomare Imperatore Augusto. L’intervento è reso possibile grazie a un accordo di sponsorizzazione con Deloitte Italia e ha un valore complessivo superiore ai 100mila euro.

Alla consegna del cantiere erano presenti il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e Claudio Lusa, Operate Leader di Deloitte Italia.

Il progetto rientra in un più ampio percorso di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di restituire alla comunità aree sportive e di aggregazione.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la rimozione del manto erboso usurato, il rifacimento del sottofondo e la realizzazione di una nuova pavimentazione, l’installazione di un nuovo tappeto da gioco, la sostituzione e il potenziamento delle recinzioni e il miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica.

Le operazioni dureranno circa un mese e saranno realizzate per fasi, a partire dall’allestimento del cantiere e dalla posa delle nuove recinzioni.

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’intervento, legato anche alla memoria di Michele Fazio, giovane vittima innocente di mafia, evidenziando come restituire questi spazi alla città vecchia significhi offrire ai ragazzi un luogo sicuro di incontro, sport e crescita nel segno della legalità e del riscatto sociale.

L’assessore Scaramuzzi ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra istituzioni e soggetti privati, sottolineando come la sinergia pubblico-privato, quando è costruita su obiettivi condivisi, possa produrre benefici concreti e duraturi per il territorio.

Per Deloitte, l’iniziativa rappresenta un contributo allo sviluppo sociale e alla rigenerazione urbana, attraverso la riqualificazione di spazi sportivi accessibili alla cittadinanza.

I campetti, situati nel cuore della città vecchia, sono considerati un punto di riferimento per l’attività sportiva amatoriale e un luogo simbolico di aggregazione giovanile. Con la riqualificazione, l’obiettivo è restituire piena funzionalità a un’area fortemente utilizzata dalla comunità locale.