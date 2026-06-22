Incidente sul lavoro al Via del Mare: operaio colpito da una fune d’acciaio, è grave

LECCE - Momenti di forte apprensione nel pomeriggio allo stadio “Via del Mare” di Lecce, dove un grave incidente ha coinvolto un operaio impegnato nei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo.

Durante le operazioni di montaggio della nuova copertura, una delle funi d’acciaio utilizzate per la struttura avrebbe improvvisamente colpito un lavoratore di 72 anni originario di Barletta. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato raggiunto con violenza dal cavo in tensione, nonostante la presenza dei dispositivi di protezione individuale che ne avrebbero in parte attutito l’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118 ha stabilizzato il ferito direttamente in cantiere prima del trasporto in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’operaio risulta attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia del DEA e si trova in prognosi riservata, sotto costante monitoraggio clinico.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello SPESAL dell’ASL di Lecce per avviare gli accertamenti e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area del cantiere è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le verifiche tecniche.

Presenti anche rappresentanti istituzionali e aziendali: l’assessore allo Sport del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia, e il presidente della società esecutrice dei lavori, Angelo Contessa, che hanno seguito da vicino le operazioni e collaborato con le autorità competenti.

L’inchiesta dovrà ora chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza all’interno del cantiere.