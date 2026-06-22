Campionati di Società: Aden Molfetta nona e Avis Barletta decima nella Finale A oro maschile
Alteratletica Locorotondo sesta nella Finale A Bronzo femminile di Borgo Valbelluna in Veneto
Stadio "Raul Guidobaldi” di Rieti cornice per la Finale A Oro dei Campionati di società che si sono svolti nel weekend. Due i club pugliesi in lizza nella competizione maschile: l’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta si è classificata al nono posto con 106.5 punti mentre l’Avis Barletta ha concluso in decima posizione con 99.5 punti all’attivo.
Rimarchevoli, in ogni caso, alcune prestazioni individuali, con otto piazzamenti complessivi sul podio. Il sodalizio molfettese ha ottenuto due vittorie, nei 3000 siepi con Carmelo Cannizzaro e nel lancio del disco con Carmelo Musci che ha migliorato il primato personale (60.80).
Un successo per il team barlettano: quello del martellista Giorgio Olivieri.
Rilevanti anche i secondi posti conquistati dal campione olimpico e mondiale Massimo Stano (Aden Molfetta) nei 10000 metri di marcia e del burundese Emile Hafashimana (Avis Barletta) nei 5000 metri.
Mihnea Esanu dell’Aden Molfetta ha chiuso al terzo posto nella prova di salto in lungo così come terzi sono giunti al traguardo, per l’Avis Barletta, Lapo Bianciardi e Zohair Hadar rispettivamente sui 400 e negli 800.
Punteggi particolarmente utili ai fini della graduatoria sono stati ottenuti da Federico Biancoli, quarto nel salto con l’asta e Stefano Abbinante, sesto nei 100 metri, per la squadra molfettese.
Quanto al collettivo di Barletta, da registrare la quarta piazza di Vincenzo D’Agostino nel getto del peso e la settima sia per il marciatore Nicolò Vidal, bronzo europeo Under 18, che per l’ostacolista José Bencosme nei 400. Il titolo italiano è stato assegnato all’Athletic Club 96 Bolzano, che ha avuto la meglio su Firenze Marathon e Studentesca Rieti.
L’accesso alla massima categoria, per le due realtà dell’atletica leggera pugliese, potrebbe essere solo rimandato. L’allargamento da 12 a 16 società si concretizzerà con l’inserimento, attraverso il metodo Club Challenge, dei quattro migliori quattro punteggi complessivi di squadra per settore fra quelli delle non aventi diritto. La graduatoria sarà compilata alla luce delle prestazioni che ciascun atleta avrà portato in dote alla propria società di appartenenza nel periodo compreso tra lo scorso 1° aprile e il prossimo 30 ottobre 2026.
Sesto posto, con 129.5 punti totali, per l’Alteratletica Locorotondo nella Finale A Bronzo femminile andata in scena a Borgo Valbelluna (BL) in Veneto. Sei i podi conquistati: vittorie di Anna Musci nel getto del peso e Viviana Marinelli (5000 metri); Alessia Muciaccia ha centrato un secondo posto nei 1500 e il terzo sugli 800. Francesca Semeraro ha chiuso al secondo posto nel salto con l'asta, mentre la giovanissima Mariagrazia Caroli, classe 2010, è giunta terza nei 5000 metri di marcia.
La rimodulazione delle categorie stabilita dalla Fidal porterà, dal 2027, a quattro fasce di merito da 12 squadre ciascuna, sia al maschile che al femminile, per il secondo livello dell’atletica societaria.
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