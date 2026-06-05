Bari, all’ARS TOTO SRL la mostra fotografica “Ombre che illuminano il mare” di Marcello Protano

BARI – Prosegue il programma di Isol-ART con un nuovo appuntamento espositivo negli spazi di ARS TOTO Srl, tra via Santa Teresa dei Maschi 18 e via Gironda 26, nel cuore del quartiere Murat e San Nicola. Dal 6 al 27 giugno 2026 sarà visitabile la mostra fotografica “Ombre che illuminano il mare…” di Marcello Protano, con inaugurazione prevista per il 6 giugno alle ore 17.30 e ingresso libero su prenotazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto culturale che punta a mettere in relazione le arti contemporanee con il tessuto urbano, favorendo la partecipazione attiva degli abitanti e il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di un laboratorio sperimentale permanente capace di intercettare bisogni, linguaggi e sensibilità del territorio.

Un percorso tra immagine, emozione e mare

La mostra presenta una raccolta di scatti che esplorano il rapporto tra luce, ombra ed emozione, secondo una visione della fotografia non come semplice riproduzione della realtà, ma come espressione interiore. Al centro del lavoro di Protano vi è il tema del mare, inteso come elemento simbolico e narrativo, spazio di sospensione e trasformazione.

Il percorso espositivo è concepito come un’esperienza immersiva e aperta all’interpretazione personale, in cui ogni immagine diventa una “finestra” attraverso cui lo spettatore è chiamato a costruire una propria lettura emotiva e immaginativa.

La poetica dell’autore

Nella sua riflessione artistica, Marcello Protano descrive il progetto come un invito a superare la dimensione descrittiva della fotografia:

«In ogni singolo scatto non c’è ciò che vediamo, ma ciò che sentiamo.

Le immagini sono finestre aperte sull’anima, senza regole, guidate dall’istinto.

Il mare è il palcoscenico ideale: un movimento continuo, sempre simile ma mai uguale».

Un approccio che pone al centro il diritto all’immaginazione e la libertà interpretativa dello spettatore, in un dialogo costante tra percezione individuale e linguaggio visivo.

Informazioni

La mostra resterà aperta dal 6 al 27 giugno 2026 presso ARS TOTO Srl. L’inaugurazione è prevista per il 6 giugno alle ore 17.30 con ingresso gratuito previa prenotazione.