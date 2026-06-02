Bari, all’ospedale Giovanni XXIII parte “Calma e gesso”: il concorso che trasforma il gesso in creatività

BARI - All’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari prende il via “Calma e gesso”, un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi con apparecchio gessato che trasforma il periodo della convalescenza in un’occasione di gioco, espressione e partecipazione.Il progetto nasce nel reparto di ortopedia del nosocomio barese nel 2023 da un’idea del dottor Antonio Colella, dirigente medico dell’ospedale. L’iniziativa è stata successivamente promossa a livello nazionale dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (SITOP), coinvolgendo tutti i centri pediatrici aderenti.L’ispirazione arriva da un gesto spontaneo e molto diffuso tra i piccoli pazienti: la personalizzazione dei gessi con colori, disegni, dediche e firme di amici e familiari. Da qui l’intuizione di valorizzare questa forma di espressione, trasformandola in un vero e proprio concorso creativo.Ogni partecipante potrà concorrere con una sola decorazione, inviando entro il 30 settembre fino a tre fotografie del proprio gesso all’indirizzo email indicato dagli organizzatori. Nella candidatura dovranno essere riportati l’hashtag #calmaegesso, il nome e cognome del partecipante e un recapito telefonico.Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Instagram dedicata e sul sito ufficiale della SITOP, permettendo una condivisione ampia delle creazioni realizzate dai giovani pazienti. La partecipazione è gratuita.Una giuria selezionerà le decorazioni più originali in base a criteri di ingegno, fantasia e impegno. In palio diversi premi, tra cui capi di abbigliamento, ingressi a parchi divertimento, maglie di squadre di calcio e altri riconoscimenti disponibili sul sito ufficiale del concorso.L’iniziativa punta a rendere più leggero e partecipativo il periodo di immobilizzazione, trasformando un momento di cura in un’esperienza creativa e condivisa.