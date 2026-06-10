Bari, approvato il documento per la riqualificazione del mercato Don Bosco nella ex Manifattura Tabacchi

BARI – La giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione del mercato Don Bosco, situato all’interno della ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà. Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, rappresenta il primo passo verso la candidatura al finanziamento nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro.

L’intervento punta al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’area mercatale all’interno dello storico complesso della ex Manifattura Tabacchi, con l’obiettivo di restituire al quartiere Libertà una struttura commerciale moderna, efficiente e pienamente integrata nel contesto urbano. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana che mira a valorizzare uno dei luoghi simbolo della vita sociale ed economica della città.

«Stiamo avviando un percorso fondamentale per il lavoro degli operatori, la soddisfazione dei cittadini e la vivibilità dell’intero quartiere Libertà», ha dichiarato Scaramuzzi, sottolineando come l’intervento rappresenti un impegno assunto dall’amministrazione nei confronti dei commercianti e dei residenti.

Il piano prevede la realizzazione di una nuova organizzazione degli spazi attraverso la creazione di 77 box modulari destinati alle attività commerciali, distribuiti lungo i diversi settori del mercato. Saranno inoltre ampliati i percorsi pedonali, con corridoi larghi tre metri e soluzioni progettate per garantire la piena accessibilità anche alle persone con mobilità ridotta.

Particolare attenzione sarà dedicata al recupero architettonico degli edifici esistenti, sottoposti a tutela storico-monumentale. Gli interventi comprenderanno il restauro delle murature, il recupero degli infissi storici, la sostituzione delle pavimentazioni deteriorate e il rifacimento delle coperture con materiali compatibili con il valore storico del complesso. Previsto anche il completo ammodernamento degli impianti tecnologici, idrici ed elettrici.

La riqualificazione interesserà inoltre le strutture esterne denominate “pagode”, che saranno recuperate e trasformate in spazi multifunzionali a supporto delle attività mercatali, oltre che per iniziative dedicate ai produttori locali e ad eventi di quartiere.

Tra gli interventi previsti figurano anche la sistemazione del piazzale esterno, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il potenziamento dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nuove aree dedicate alla raccolta differenziata e un moderno impianto di illuminazione a led integrato con sistemi di videosorveglianza.

«Finalmente abbiamo approvato il progetto di accorpamento e riqualificazione del mercato interno alla ex Manifattura Tabacchi, quello che più di tutti necessita di un intervento strutturale», ha evidenziato l’assessore allo Sviluppo Locale, Pietro Petruzzelli. «Siamo convinti che un mercato rinnovato, in una posizione strategica a pochi isolati dal centro cittadino, possa tornare ad attrarre residenti e visitatori».

I lavori, una volta ottenuto il finanziamento, avranno una durata stimata di circa 360 giorni. L’intervento rappresenta un tassello importante nel percorso di recupero della ex Manifattura Tabacchi, considerata una delle principali aree strategiche per il rilancio urbano e sociale del quartiere Libertà.