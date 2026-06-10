Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, completato il trasferimento dei pazienti dal San Giacomo

MONOPOLI – Si è conclusa con successo la delicata operazione di trasferimento dei pazienti dall’ospedale San Giacomo al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Le operazioni, avviate alle 7.30 di mercoledì 10 giugno, si sono concluse intorno alle 12, segnando un passaggio storico per la sanità del territorio.

Complessivamente sono stati trasferiti 25 pazienti: 19 ricoverati nei reparti del vecchio presidio ospedaliero, tre neonati nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo, due pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e un paziente complesso ricoverato in Rianimazione.

L’intera operazione è stata coordinata da una cabina di regia guidata dal direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, e dalla direttrice sanitaria Rosella Squicciarini, con il coinvolgimento della direzione medica di presidio, del 118, di Sanitaservice, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine, impegnati a monitorare ogni fase del trasferimento per garantire continuità assistenziale e massima sicurezza.

Per consentire lo spostamento dei degenti sono state impiegate dieci ambulanze dedicate e circa 40 operatori sanitari. I mezzi hanno effettuato collegamenti continui tra il San Giacomo e la nuova struttura di contrada Lamalunga-Sant’Antonio d’Ascula, con partenze programmate ogni quindici minuti. I pazienti provenivano dai reparti di Medicina, Neurologia, Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia e Pediatria.

Particolare attenzione è stata riservata ai tre neonati trasferiti con incubatrici dedicate. Le loro culle hanno rappresentato simbolicamente il passaggio di consegne tra il storico presidio ospedaliero monopolitano e il nuovo ospedale, diventando l’immagine più significativa di una continuità assistenziale mai interrotta.

Ad accogliere il primo paziente nella nuova struttura sono stati il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia.

«Oggi abbiamo completato una delle fasi più delicate dell’intero percorso di attivazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano», ha dichiarato il direttore generale Luigi Fruscio. «Ogni paziente è stato seguito con la massima attenzione e professionalità, nel rispetto di un piano costruito nei minimi dettagli. Il buon esito del trasferimento conferma la capacità di lavorare insieme per garantire ai cittadini continuità assistenziale, sicurezza e qualità delle cure».

Il cronoprogramma predisposto dalla ASL Bari prevede ora un altro passaggio fondamentale: dalle ore 8 di giovedì 11 giugno entrerà ufficialmente in funzione il Pronto Soccorso del nuovo ospedale, mentre cesserà contestualmente l’attività del Pronto Soccorso del San Giacomo. Il completamento dell’attivazione della nuova struttura è previsto entro il 15 giugno, data in cui il presidio raggiungerà la piena operatività.