Bari, apre FRAME in via Dante: cucina contemporanea, design e mixology per una nuova esperienza gastronomica

BARI - Mercoledì 17 giugno Bari inaugura FRAME, un nuovo progetto di ristorazione contemporanea che punta a ridefinire l’esperienza gastronomica attraverso l’integrazione tra cucina moderna, design e linguaggio artistico.

Il locale, situato nel centro cittadino in via Dante 47, nasce dall’iniziativa dello chef Davide Lasalandra, con un percorso internazionale alle spalle e una proposta culinaria ispirata alla cultura mediterranea e alle sue contaminazioni contemporanee. L’offerta si articola in diversi momenti della giornata, dal brunch al “daily dining”, fino a una cucina serale più strutturata e a serate ed eventi tematici pensati per trasformare il pasto in esperienza.

Accanto alla cucina, il progetto dedica particolare attenzione alla proposta beverage curata da Antonio Lasalandra, con una selezione incentrata su vini naturali, etichette indipendenti e una mixology contemporanea costruita in dialogo con i piatti. La carta privilegia piccoli produttori e realtà artigianali, con un approccio orientato alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità produttiva.

Con un’estetica minimal e una forte identità contemporanea, FRAME si propone come spazio fluido e inclusivo, pensato per un pubblico interessato a nuove forme di socialità legate alla ristorazione.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 17 giugno dalle ore 18:00, con una serata di apertura che unirà cucina contemporanea, vinili e momenti di incontro.