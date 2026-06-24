Morte di Giuseppe Sicolo, eseguita l’autopsia: proseguono gli accertamenti sul decesso del 42enne

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Giuseppe Sicolo, il 42enne originario di Bitonto e residente a Giovinazzo, deceduto al Policlinico di Bari dopo il trasferimento nel reparto di Psichiatria seguito a un tentato suicidio.

I familiari, assistiti dall’avvocato Michele Pasculli, continuano a chiedere piena chiarezza sulle circostanze del decesso e sul percorso assistenziale ricevuto dall’uomo durante il ricovero.

Nelle scorse ore è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Sicolo, alla presenza del consulente nominato dalla famiglia. L’esame dovrà contribuire a ricostruire la dinamica degli ultimi giorni di vita del 42enne e a verificare eventuali responsabilità.

Il ricovero dopo il ferimento

Sicolo era stato ricoverato nella notte tra il 7 e l’8 marzo, dopo essere stato trovato gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco al torace all’interno della propria auto, nelle campagne tra Bitonto e Giovinazzo.

Dopo il primo intervento all’ospedale San Paolo di Bari, era stato trasferito al Policlinico di Bari, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e sottoposto a un intervento chirurgico che, secondo quanto riferito, aveva avuto esito positivo.

Secondo la ricostruzione fornita dai familiari, le condizioni dell’uomo sarebbero progressivamente migliorate fino al successivo trasferimento in Psichiatria.

Il peggioramento improvviso e la denuncia della famiglia

Successivamente, però, il quadro clinico sarebbe peggiorato improvvisamente. I genitori, richiamati in ospedale, avrebbero trovato il figlio privo di conoscenza. Gli accertamenti avrebbero poi evidenziato una grave emorragia cerebrale, risultata fatale nonostante i tentativi di rianimazione.

La famiglia ha presentato una denuncia ai Carabinieri, ipotizzando possibili responsabilità colpose in ambito sanitario e chiedendo che vengano chiariti tutti gli aspetti della vicenda.

L’autopsia rappresenta ora un passaggio fondamentale per stabilire le cause precise del decesso e fornire eventuali elementi utili alle indagini.

L’ultimo saluto a Giuseppe Sicolo sarà celebrato giovedì 26 giugno alle ore 16.30 nella Basilica dei Santi Medici di Bitonto.