Bari, devastato un alloggio di edilizia residenziale pubblica al quartiere San Pio: l'immobile era stato liberato a gennaio da un'occupazione abusiva
BARI - Questa mattina ignoti hanno devastato un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Bari, nel quartiere San Pio. L’immobile era stato liberato a gennaio scorso nell’ambito delle operazioni di sgombero eseguite dalle Forze dell’Ordine in attuazione dei decreti di sequestro d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
Successivamente l’alloggio era stato assegnato a una famiglia utilmente collocata nella graduatoria comunale per l’assegnazione delle case popolari. Lo scorso venerdì, durante il primo accesso, i componenti del nucleo familiare avevano già subito minacce da parte di sconosciuti, alla presenza dei bambini, circostanza che li aveva indotti a desistere per timore di rappresaglie. Oggi, però, l’amara scoperta: l’abitazione era completamente devastata. Muri sfondati, impianto elettrico distrutto, sanitari danneggiati, infissi sradicati e macerie ovunque hanno reso l’immobile del tutto inabitabile.
Il sindaco Vito Leccese ha immediatamente informato il Procuratore della Repubblica e il Questore, segnalando l’accaduto. Nella giornata di oggi, gli assessori alla Legalità Nicola Grasso e al Welfare Michelangelo Cavone hanno presentato formale denuncia all’autorità giudiziaria.
"Quanto accaduto è di una gravità inaudita - commenta il sindaco Vito Leccese -. Confidiamo che gli investigatori possano individuare rapidamente i responsabili di un gesto vile che colpisce non soltanto un bene pubblico, ma soprattutto la vita di tante famiglie che attendono da anni di accedere a un alloggio loro legittimamente assegnato. Siamo di fronte a un episodio criminale e intimidatorio che richiama modalità tipicamente mafiose e che non può essere tollerato.
Le istituzioni hanno il dovere di garantire i diritti di tutti i cittadini, a partire da quelli più vulnerabili, e di difendere la legalità senza arretrare di fronte alla violenza, alle minacce e alla sopraffazione. Non permetteremo che passi il messaggio secondo cui lo Stato possa fare un passo indietro davanti all’arroganza di pochi. Al contrario, continueremo a impegnarci per il ripristino della legalità e la tutela di chi rispetta le regole".
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