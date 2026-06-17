Bari, devastato un alloggio di edilizia residenziale pubblica al quartiere San Pio: l'immobile era stato liberato a gennaio da un'occupazione abusiva



Successivamente l’alloggio era stato assegnato a una famiglia utilmente collocata nella graduatoria comunale per l’assegnazione delle case popolari. Lo scorso venerdì, durante il primo accesso, i componenti del nucleo familiare avevano già subito minacce da parte di sconosciuti, alla presenza dei bambini, circostanza che li aveva indotti a desistere per timore di rappresaglie. Oggi, però, l’amara scoperta: l’abitazione era completamente devastata. Muri sfondati, impianto elettrico distrutto, sanitari danneggiati, infissi sradicati e macerie ovunque hanno reso l’immobile del tutto inabitabile.



Il sindaco Vito Leccese ha immediatamente informato il Procuratore della Repubblica e il Questore, segnalando l’accaduto. Nella giornata di oggi, gli assessori alla Legalità Nicola Grasso e al Welfare Michelangelo Cavone hanno presentato formale denuncia all’autorità giudiziaria.



"Quanto accaduto è di una gravità inaudita - commenta il sindaco Vito Leccese -. Confidiamo che gli investigatori possano individuare rapidamente i responsabili di un gesto vile che colpisce non soltanto un bene pubblico, ma soprattutto la vita di tante famiglie che attendono da anni di accedere a un alloggio loro legittimamente assegnato. Siamo di fronte a un episodio criminale e intimidatorio che richiama modalità tipicamente mafiose e che non può essere tollerato.





Le istituzioni hanno il dovere di garantire i diritti di tutti i cittadini, a partire da quelli più vulnerabili, e di difendere la legalità senza arretrare di fronte alla violenza, alle minacce e alla sopraffazione. Non permetteremo che passi il messaggio secondo cui lo Stato possa fare un passo indietro davanti all’arroganza di pochi. Al contrario, continueremo a impegnarci per il ripristino della legalità e la tutela di chi rispetta le regole".

BARI - Questa mattina ignoti hanno devastato un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Bari, nel quartiere San Pio. L’immobile era stato liberato a gennaio scorso nell’ambito delle operazioni di sgombero eseguite dalle Forze dell’Ordine in attuazione dei decreti di sequestro d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.