Bari, divieto di balneazione a Pane e Pomodoro dopo le piogge: attesa per nuove analisi ARPA

BARI - A Bari resta in vigore da tre giorni il divieto di balneazione nella zona della spiaggia di Pane e Pomodoro, disposto dopo le forti piogge registrate giovedì scorso.

Analisi in corso e stop temporaneo ai tuffi

Secondo quanto comunicato, l’ARPA Puglia effettuerà nuove analisi lunedì. Gli esiti non saranno disponibili prima di mercoledì, lasciando quindi ancora aperta la fase di divieto.

Nel frattempo, la balneazione resta formalmente vietata, anche se la situazione sul campo appare poco rispettata.

Divieto poco osservato e criticità nei controlli

Nonostante l’ordinanza, la spiaggia continua a essere frequentata da bagnanti e turisti. Una situazione che evidenzia difficoltà nei controlli e nell’applicazione effettiva del provvedimento.

Secondo segnalazioni dei residenti e dei comitati locali, non sarebbe chiaro quale sia l’ente incaricato di far rispettare il divieto in modo sistematico.

Il nodo della condotta e degli sversamenti

Alla base delle criticità ambientali ci sarebbe anche il funzionamento della condotta Condotta Matteotti, le cui paratoie, in occasione di forti piogge, si aprirebbero provocando sversamenti in mare.

Una problematica strutturale che si ripresenterebbe ciclicamente durante gli eventi meteorologici intensi.

Le richieste dei cittadini

Il Comitato di cittadinanza attiva della spiaggia di Pane e Pomodoro denuncia ritardi nei lavori dell’Acquedotto Pugliese e chiede chiarezza sullo stato degli interventi.

Il coordinatore Ottavio Di Gregorio ha inoltre sollecitato un incontro pubblico con le istituzioni e i responsabili tecnici, annunciando una assemblea cittadina per la prossima settimana.