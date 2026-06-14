Galatina si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: al via il “Fish and Gin Festival”
GALATINA - Il centro storico di Galatina si accende per tre giorni con il “Fish and Gin Festival”, un evento che unisce gastronomia, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio urbano.
Le strade del borgo salentino si trasformano in un grande spazio espositivo diffuso, animato da luci, musica e installazioni artistiche.
Un festival tra street food e distillati
Protagonista dell’evento è il gin, con oltre cinquanta etichette provenienti dall’Italia e dall’estero. Le degustazioni sono distribuite in diversi punti del centro storico, con diciotto postazioni bar dedicate.
Accanto ai distillati, il festival propone street food e specialità di mare, in linea con il concept “fish and gin”, che abbina sapori mediterranei e mixology contemporanea.
Esperienze e degustazioni nel centro storico
Tra le iniziative previste figura la “Gin Taste Experience”, un percorso di degustazione pensato per avvicinare il pubblico alle diverse tipologie di gin e alle loro caratteristiche aromatiche.
L’evento si sviluppa tra le vie storiche della città, valorizzando la cornice barocca e l’identità architettonica del centro urbano.
Un evento tra cultura e promozione del territorio
Il festival nasce anche con l’obiettivo di promuovere il centro storico come spazio culturale e turistico, integrando enogastronomia, intrattenimento e attrattività urbana in un’unica manifestazione diffusa.