Bari, il futuro del mare al centro della Giornata Mondiale degli Oceani: al Teatro Margherita l’evento di Arpa Puglia e CIHEAM Bari

BARI - Il mare, la sua tutela e le sfide ambientali globali saranno al centro della “Giornata Internazionale degli Oceani” in programma lunedì 8 giugno al Teatro Margherita di Bari. L’iniziativa, promossa da Arpa Puglia e CIHEAM Bari, si svolgerà nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale degli Oceani e unirà istituzioni, mondo scientifico e società civile in un confronto sui grandi temi della sostenibilità marina.

L’obiettivo dell’evento è rafforzare la consapevolezza sull’urgenza di proteggere gli ecosistemi marini e promuovere modelli di sviluppo sostenibili, con particolare attenzione ad aree marine protette, inquinamento da plastica, specie aliene e prospettive della blue economy.

Istituzioni e mondo scientifico a confronto

La manifestazione si aprirà alle ore 16 con i saluti istituzionali del direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, e del direttore del CIHEAM Bari, Biagio Di Terlizzi. Seguiranno gli interventi del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del sindaco di Bari Vito Leccese, dell’Ammiraglio di Squadra Pierpaolo Ribuffo, del procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi e del generale Michele Dell’Agli.

La conduzione sarà affidata alla giornalista Greta Mauro.

Alle 17 è prevista la tavola rotonda “Strong Marine Protected Areas for our Blue Planet”, dedicata al ruolo delle aree marine protette e alle prospettive ambientali ed economiche della blue economy. Tra i partecipanti figurano Maria Alessandra Gallone (ISPRA), il cardinale Mauro Gambetti e la presidente di Federturismo Marina Lalli.

Plastica, recupero dei rifiuti e specie invasive

Alle 18.30 spazio alle testimonianze dal mare con un focus sulle attività di recupero delle discariche sottomarine e delle “reti fantasma”, a cura dell’associazione Abyss CleanUp.

Uno dei momenti simbolicamente più rilevanti sarà alle 18.40 con la consegna della bandiera del “Garbage Patch State” da parte dell’artista Maria Cristina Finucci, iniziativa che richiama l’attenzione sull’inquinamento da plastica negli oceani.

A seguire, alle 19.10, un approfondimento scientifico sarà dedicato al tema delle specie aliene marine, con gli interventi di Nicola Ungaro (Arpa Puglia) e Massimo Zuccaro (CIHEAM Bari), che analizzeranno rispettivamente impatti ambientali e ricadute economiche del fenomeno.

Premio ArpAmare 2026

La serata si concluderà alle 19.40 con la cerimonia del Premio ArpAmare 2026, condotta da Antonio Stornaiolo, che valorizzerà progetti, esperienze e buone pratiche legate alla tutela del mare. La premiazione vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, partner e sponsor dell’iniziativa.

La “Giornata Internazionale degli Oceani” si conferma così un appuntamento di sensibilizzazione e confronto su uno dei temi ambientali più urgenti, in una regione come la Puglia dove il mare rappresenta una risorsa centrale sotto il profilo ambientale, economico e culturale.