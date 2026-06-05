Erchie, Alex Britti nel gran finale della festa di Sant’Irene



ERCHIE (BR) - Alex Britti sarà il grande protagonista musicale della festa patronale di Sant’Irene a Erchie. Sabato 6 giugno, alle ore 20:30, Largo Calvario si accenderà per uno degli eventi gratuiti più attesi dell’estate salentina, capace di richiamare pubblico da tutta la Puglia. - Alex Britti sarà il grande protagonista musicale della festa patronale di Sant’Irene a Erchie. Sabato 6 giugno, alle ore 20:30, Largo Calvario si accenderà per uno degli eventi gratuiti più attesi dell’estate salentina, capace di richiamare pubblico da tutta la Puglia.





Cantautore, chitarrista e performer tra i più apprezzati della scena italiana, Alex Britti porta sul palco un repertorio che attraversa oltre venticinque anni di carriera. Un viaggio musicale capace di unire blues, pop e cantautorato, con uno stile inconfondibile che ha conquistato generazioni diverse.





Il pubblico di Erchie potrà rivivere le emozioni dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana a partire da “Oggi sono io”, una delle canzoni più amate del suo repertorio.





Pubblicata nel 1998 e successivamente reinterpretata da numerosi artisti, rappresenta ancora oggi uno dei momenti più intensi dei suoi concerti, grazie a un testo delicato e a una melodia che continua a emozionare il pubblico.





Spazio poi alla travolgente energia de “La vasca”, il tormentone dei primi anni 2000 che ha consacrato Britti come fenomeno nazionale, icona di leggerezza e simbolo delle estati italiane.





A rendere unico il concerto di Erchie sarà l'incredibile talento chitarristico di Britti, capace di trasformare ogni live in un mix perfetto di tecnica e puro sentimento.





La Festa Patronale di Sant’Irene si conferma così non solo un grande appuntamento di piazza, ma un’occasione per unire la tradizione locale alla grande musica d'autore. L’appuntamento è per sabato 6 giugno in Largo Calvario: il palco sotto le stelle è pronto a ballare con una delle voci più amate della musica italiana.



