Bari, il ricordo di Igor Protti. Bellomo: “Grazie per le emozioni che ci hai regalato”

BARI - “Buon viaggio, Igor. Buon viaggio, campione. E grazie ancora per le emozioni che hai regalato a noi tifosi del Bari”.

Con queste parole il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, ha ricordato Igor Protti, esprimendo il cordoglio per la scomparsa dell’ex attaccante biancorosso.

Protti, cittadino onorario di Bari, viene ricordato come uno dei simboli più amati della storia calcistica della città. “Sei stato un simbolo di lealtà e coraggio, professionalità e talento puro, generosità e furore agonistico”, ha dichiarato Bellomo, sottolineando il legame speciale costruito negli anni tra il giocatore e la tifoseria barese.

L’ex attaccante detiene un primato storico: è stato l’unico calciatore del SSC Bari ad aver conquistato il titolo di capocannoniere della Serie A, un risultato entrato nella storia della società e del calcio italiano.

“Anche nel momento più difficile della tua vita, hai reagito con coraggio e determinazione”, ha aggiunto Bellomo, ricordando la forza d’animo mostrata da Protti negli ultimi anni.

“Vivrai per sempre nel cuore di noi tifosi, grati eternamente per le gioie sportive che hai saputo donarci”, ha concluso il deputato.