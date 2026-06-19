Bitonto, controlli in pescheria: sequestrati 30 chili di pesce senza tracciabilità, scoperti quattro lavoratori in nero
BITONTO - Prima il sequestro di circa 30 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, poi la scoperta di quattro lavoratori impiegati senza regolare contratto. È il risultato di un controllo effettuato dai militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari in una pescheria di Bitonto, nell’ambito delle attività di vigilanza legate all’avvio della stagione turistico-balneare.
Durante gli accertamenti sono state riscontrate violazioni delle norme nazionali ed europee in materia di sicurezza alimentare. I prodotti ittici sequestrati, risultati privi della documentazione necessaria a garantirne la provenienza e la tracciabilità, saranno avviati alla distruzione per evitare rischi per la salute pubblica.
Nel corso dell’ispezione sono emerse anche irregolarità sul fronte occupazionale, con la presenza di quattro lavoratori non regolarmente assunti.
Nei confronti del titolare dell’attività sono state avviate le procedure di contestazione previste e la segnalazione agli enti competenti per l’eventuale sospensione dell’esercizio commerciale. Sono inoltre in corso ulteriori verifiche di natura fiscale per accertare eventuali altre violazioni.