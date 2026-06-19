Maldarizzi Automotive inaugura la nuova sede Mercedes-Benz a Foggia

FOGGIA – Maldarizzi Automotive consolida la propria presenza in Puglia con l’inaugurazione della nuova sede di Foggia, Concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes-Benz e smart, in Via Motta della Regina 2: un punto di riferimento innovativo per la mobilità premium nella provincia e nell’intero territorio regionale.La nuova sede rappresenta un importante investimento strategico per il territorio, realizzato secondo i più recenti standard Mercedes-Benz, con spazi moderni e digitalizzati pensati per offrire un’esperienza cliente evoluta, in linea con i valori del marchio: innovazione, sostenibilità e centralità della persona.Tra le personalità presenti: il Cav. Lav. Francesco Maldarizzi, Presidente di Maldarizzi Automotive; Marc Langenbrinck, CEO di Mercedes-Benz Italia; Marco Terrusi, Head of Sales Mercedes-Benz; Paola Ardillo, Head of Network Development; Raffaele Piemontese, Assessore della Regione Puglia alle Infrastrutture e Mobilità; Potito Salatto, Presidente di Confindustria Foggia, oltre ad autorità locali e rappresentanti del tessuto economico e imprenditoriale.“Stiamo investendo con uno sguardo rivolto al futuro, creando nuove opportunità per il territorio e offrendo un punto di riferimento moderno e tecnologicamente avanzato – ha affermato il Cav. Lav. Francesco Maldarizzi – Ma ciò che farà davvero la differenza saranno le persone, con la loro professionalità e passione.”Nel corso degli interventi, l’Assessore Piemontese ha sottolineato l’importanza di continuare a investire in un territorio come quello foggiano, strategico per lo sviluppo regionale.“Stiamo costruendo insieme il futuro della Stella: in Maldarizzi troverete professionalità, esperienza e una forte passione per il servizio al cliente” – ha dichiarato il CEO Langenbrinck, evidenziando la qualità dell’investimento e la solidità del Gruppo Maldarizzi nel rappresentare il brand in tutte le sue sedi.L’inaugurazione segna un ulteriore passo nel percorso di Maldarizzi Automotive, realtà da sempre radicata nel territorio e protagonista nello sviluppo della mobilità nel Mezzogiorno, confermando l’impegno del Gruppo e di Mercedes-Benz Italia nel rafforzare la propria presenza in Puglia e contribuire allo sviluppo economico e occupazionale del territorio.