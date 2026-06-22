“Bari in Progress nei Municipi”, al via gli incontri pubblici per seguire l’evoluzione dei cantieri in città

BARI - Prende il via domani, 23 giugno, il ciclo di incontri pubblici “Bari in Progress nei Municipi”, promosso dal Comune di Bari per informare cittadini, associazioni e operatori economici sull’avanzamento dei cantieri e delle opere pubbliche in corso sul territorio cittadino.

L’iniziativa prevede cinque appuntamenti nei diversi Municipi della città con l’obiettivo di presentare gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione comunale per monitorare lo stato dei lavori e conoscere i progetti di trasformazione urbana in corso.

Nel corso degli incontri saranno illustrate le funzionalità del portale Bari in Progress, che consente di consultare una mappa interattiva dei cantieri, accedere alle schede informative delle singole opere, ricevere aggiornamenti sui lavori e conoscere tempi di realizzazione e benefici attesi per i quartieri interessati.

Uno spazio sarà dedicato anche al servizio di informazione telefonica sui cantieri, pensato per offrire supporto, chiarimenti e approfondimenti ai cittadini sulle opere pubbliche in fase di realizzazione.

Gli incontri sono rivolti ai residenti, ai comitati di quartiere, alle associazioni territoriali, agli operatori economici e a tutti coloro che desiderano seguire da vicino i processi di sviluppo e riqualificazione della città.

Il calendario degli incontri





Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 17 alle 18.30. La partecipazione è gratuita. I cittadini potranno registrarsi online attraverso l’apposito modulo disponibile sul portale oppure direttamente presso le sedi degli incontri.

23 giugno – Municipio 1, via Aquilino 1, Sala Ianni della Polizia Locale30 giugno – Municipio 2, largo Don Franco Ricci, sede Ripartizione Patrimonio2 luglio – Municipio 4, via Vittorio Veneto 927 luglio – Municipio 3, via Vincenzo Ricchioni 18 luglio – Municipio 5, piazza Bellini Gianmarko 1