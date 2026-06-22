Caldo africano sull’Italia, nel weekend temperature fino a 40 gradi: allerta anche per temporali improvvisi

BERGAMO - Una nuova e intensa ondata di calore africana sta investendo l’Europa occidentale e nei prossimi giorni raggiungerà il suo apice anche in Italia. A lanciare l’allarme è il meteorologo Edoardo Ferrara di 3BMeteo, secondo cui Francia e Spagna stanno già registrando temperature eccezionali, con valori superiori ai 42-45 gradi e punte che potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi persino nel Regno Unito.

Secondo gli esperti, il nostro Paese è già interessato da temperature superiori alla media stagionale, soprattutto al Centro-Nord, ma la fase più intensa dell’ondata di caldo è attesa tra la fine della settimana e il prossimo weekend.

Le temperature potranno raggiungere i 36-38 gradi nelle aree interne della Penisola, con punte locali vicine ai 40 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia. A rendere particolarmente pesante la situazione sarà anche l’elevato tasso di umidità, che aumenterà sensibilmente la percezione del caldo, soprattutto lungo le coste e nelle grandi città.

Previsto inoltre il fenomeno delle cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime che in molte aree urbane non scenderanno sotto i 22-24 gradi, rendendo più difficile il riposo notturno.

Accanto al caldo intenso, i meteorologi segnalano anche il rischio di temporali di calore. I fenomeni interesseranno principalmente Alpi, Prealpi, Appennino e zone interne della Sicilia nelle ore pomeridiane, ma potranno estendersi localmente anche alla Pianura Padana e alle regioni tirreniche, tra Toscana, Lazio e Campania.

L’elevata energia presente in atmosfera potrebbe favorire temporali improvvisi e localmente violenti, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Gli esperti invitano quindi a prestare attenzione sia alle elevate temperature sia ai repentini cambiamenti delle condizioni meteo previsti nei prossimi giorni.