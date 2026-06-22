Scomparsa di Franco Napoletano, il cordoglio di Confcommercio Bisceglie: «Ha lasciato un segno importante nella città»

BISCEGLIE - Profondo cordoglio da parte di Confcommercio Bisceglie per la scomparsa di, già sindaco della città per tre mandati e parlamentare dal 2006 al 2008.

A ricordarne la figura è il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, che ha espresso vicinanza alla famiglia e ha voluto sottolineare il contributo dato da Napoletano alla crescita della comunità cittadina.

«La notizia della scomparsa di Franco Napoletano ci addolora profondamente. Bisceglie perde un uomo che ha lasciato un segno importante nella vita amministrativa, politica e civile della città. Un sindaco determinato, autorevole, capace di assumersi responsabilità difficili e di portare avanti con convinzione le proprie idee, sempre animato da un forte senso delle istituzioni», ha dichiarato Carriera.

Nel messaggio di cordoglio viene ricordato anche il rapporto istituzionale costruito negli anni tra l’associazione di categoria e l’ex primo cittadino.

«Nel periodo in cui ha guidato la città, Confcommercio Bisceglie ha condiviso con lui numerosi momenti di confronto e collaborazione a favore delle imprese, del commercio e dello sviluppo del territorio. Un dialogo spesso intenso, ma sempre caratterizzato da reciproco rispetto e dalla comune volontà di operare nell’interesse della comunità», ha aggiunto il presidente.

Confcommercio evidenzia inoltre le qualità umane e politiche di Napoletano, ricordandone il carattere deciso, la passione civile e la capacità di affrontare le sfide amministrative con determinazione.

«Di Franco Napoletano resteranno il carattere forte, la passione civile, la capacità di affrontare le sfide con coraggio e quella determinazione che gli hanno fatto guadagnare la stima di tanti, anche tra chi aveva opinioni diverse dalle sue», ha concluso Carriera.

A nome dell’associazione, Confcommercio Bisceglie ha espresso «il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene», sottolineando come il ricordo dell’ex sindaco continuerà a vivere nella storia della città e nella memoria di chi ha avuto modo di collaborare con lui.