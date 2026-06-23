Bari, incidente sul viale Europa: morto il 19enne Francesco Ponarosa

È Francesco Ponarosa, 19 anni, originario di Bitritto, la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella notte su viale Europa, nel quartiere San Paolo di Bari.

Il giovane era in sella alla sua Honda Sh quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile. La dinamica dell’impatto è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto e che ha provveduto al sequestro dei mezzi coinvolti per consentire gli accertamenti.

Francesco, conosciuto da amici e conoscenti come “Kekko”, lavorava come barbiere in un salone di via Crispi a Bari. Era molto stimato dai colleghi e dagli amici, che lo ricordano come un ragazzo serio, disponibile e dedito al lavoro. Grande appassionato di motori fin da bambino, aveva trasformato questa passione in uno degli aspetti che più lo caratterizzavano.

La notizia della sua morte ha provocato profondo dolore nella comunità di Bitritto, dove in tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia attraverso numerosi messaggi di cordoglio sui social.

Momenti di tensione si sono verificati anche sul luogo dell’incidente: alcuni familiari, dopo aver appreso la tragica notizia, avrebbero danneggiato la fiancata dell’ambulanza del 118 intervenuta per i soccorsi.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza di viale Europa, una delle arterie principali del quartiere San Paolo. Diversi residenti hanno segnalato negli ultimi tempi preoccupazioni per l’aumento degli incidenti e per alcune criticità legate alla viabilità e alla presenza della pista ciclabile.