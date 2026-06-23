Sanità, Scianaro (FdI): 'Asl Br provveda alla attivazione della rete wi-fi al Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica'

“Questa mattina ho segnalato al direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, una problematica rilevante che sta compromettendo il benessere dei nostri pazienti e delle loro famiglie presso il Centro di Riabilitazione, ora a gestione unicamente pubblica, di Ceglie Messapica. Attualmente, la mancanza di connessione wi-fi nella struttura è una situazione che persiste da tempo e sta creando notevoli difficoltà. Questo problema è particolarmente critico per i pazienti che necessitano di mantenere un contatto costante con i propri familiari. L’assenza di un servizio internet non solo limita il supporto emotivo fondamentale, ma ostacola anche le comunicazioni essenziali per il loro recupero funzionale. Un miglioramento in questo ambito farebbe una grande differenza nella vita dei nostri pazienti e delle loro famiglie. Inoltre, il personale della struttura sta affrontando disagi significativi a causa della mancanza di una connessione stabile, necessaria per svolgere le proprie funzioni in modo efficace. E’ necessario intervenire immediatamente affinché questa situazione venga risolta nel più breve tempo possibile”.