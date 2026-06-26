Bari, la Biblioteca Nazionale realizzare un intervento di riqualificazione degli spazi

BARI - La Biblioteca nazionale di Bari, grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Fondo per la tutela del patrimonio culturale, creato con la legge numero 190 del 2014, ha realizzato un importante intervento di riqualificazione degli spazi al piano terra dell’Istituto.

I lunghi corridoi e le rotonde con suggestive scale elicoidali ospitano una selezione di ritratti provenienti dalla raccolta di quadri, restituiti alla fruizione dopo anni trascorsi nei depositi. La sala mostre è stata interamente rinnovata con una intensa colorazione alle pareti, l’installazione di moderne bacheche e di pannelli espositivi autoportanti, al fine di accogliere un’esibizione permanente dedicata ai tesori conservati.

Non solo libri è l’incipit di un percorso che valorizza la varietà e la ricchezza delle collezioni, custodite in un luogo che vuole essere una Biblioteca/Museo per tutti, con piena accessibilità per ogni tipo di utente, attraverso l’uso di didascalie poste a una altezza adeguata, testi in braille, contenuti redatti con linguaggio semplificato e approfondimenti consultabili tramite QR code. L’itinerario di visita propone una panoramica che parte dalle pergamene antiche e prosegue con i manoscritti, gli incunaboli, le cinquecentine, fino a sezioni destinate ai periodici, agli autografi, alle monete e ai cliché di stampa. Completano l’esposizione un paesaggio di grandi dimensioni, dipinti e fotografie raffiguranti personalità del territorio, carte geografiche e i disegni del grande caricaturista barese Frate Menotti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la Biblioteca nazionale di Bari sempre più fruibile, gradevole e attrattiva, quale sede di studio, aggregazione e socialità, capace di offrire una programmazione culturale variegata, in un ambiente inclusivo, rivolto a pubblici diversi.



