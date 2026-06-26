'La Bellezza ci/riguarda', il racconto e le voci del Progetto 'Da qui si vede tutta la città'



La nuova vita del Museo Civico d’Arte Contemporanea 'Luigi Lezzi' di San Cesario. Mercoledì 1° luglio alle 19, Atrio del Palazzo ducale di San Cesario, incontro con la cittadinanza per illustrare i risultati dei due anni di attività del progetto vincitore del Bando regionale “Luoghi Comuni”, realizzato da un ricco parterre associativo con capofila Eufonia-Astràgali Teatro, e la strategia gestionale che caratterizzerà il Museo Civico di Arte Contemporanea “Luigi Lezzi” nei prossimi anni. Chiuderà l’incontro il Vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili.





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - “La bellezza ci ri/guarda. Il racconto e le voci del progetto da qui si vede tutta la città”: è il tema dell’incontro in calendario mercoledì 1° luglio con la cittadinanza di San Cesario per illustrare i risultati del progetto vincitore del Bando regionale “Luoghi Comuni”, realizzato da un ricco parterre associativo con capofila Eufonia-Astràgali Teatro, e la strategia gestionale che caratterizzerà Museo Civico di Arte Contemporanea “Luigi Lezzi” nei prossimi anni.





La serata si aprirà con i saluti di Giuseppe Distante, Sindaco di San Cesario di Lecce; Anna Luperto, Assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili; Maria Stella Colella, Dirigente scolastica Istituto Comprensivo San Cesario con San Donato; Ivano Gorgoni, Presidente Eufonìa-Astràgali Teatro, capofila Progetto “Da qui si vede tutta la città”.





Quindi il racconto e le voci dei partner che hanno reso possibile nel corso di due anni, con una fittissima programmazione e un altrettanto intenso lavoro di promozione e sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani, la nuova vita del Museo civico di arte contemporanea intitolato a Luigi Lezzi, il sindaco che nel 1979 lo volle istituire dopo la donazione alla città da parte dello scultore Aldo Calò di sedici sculture e venti opere di grafica, opere che di fatto costituiscono il nucleo di opere d’arte che ha dato vita al Museo e reso possibile le successive donazioni delle importanti opere che lo costituiscono.





Interverranno: Fabio Tolledi - Direttore artistico del Museo; Lucio De Paolis, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Università del Salento; Daniela Diurisi, Associazione culturale Petrolio_Archivio sonoro di Comunità; Cesare Giovanni Zizza, Associazione fotografica “Tempo di Scatto”; Simone Giorgino, Centro Studi Phoné; Salvatore Capone, TempoPresente Aps.





Si prosegue con lo spazio dedicato al focus group e agli interventi programmati, e infine conclusioni affidate al Vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, Assessore Politiche sociali, Inclusione sociale e lotta alle povertà, Economia civile, Promozione del Terzo Settore, Politiche giovanili. Coordina l’appuntamento Carla Petrachi, giornalista, operatrici culturale, vicepresidente dell’aps TempoPresente.





“Uno spazio dedicato all'arte contemporanea – afferma Fabio Tolledi - ha un immenso valore in ogni comunità. Un piccolo paese dialoga con il mondo divenendo luogo che interroga le profonde trasformazioni in atto della nostra società. Un terreno dove il nostro passato recente si apre al futuro coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni”.





Avviato con l’obiettivo di generare una nuova vita per lo Spazio Attico del Palazzo Ducale di San Cesario e per il Museo Civico di Arte Contemporanea “Luigi Lezzi” che dal 1979 lo abita, realizzato da un ricco parterre associativo con capofila Eufonìa-Astràgali Teatro, il progetto ha interpretato il Museo civico come luogo di scambio e condivisione aperto all'intera comunità e all’iniziativa cittadina, centro di aggregazione sociale polifunzionale, formazione, creazione e diffusione di forme artistiche grazie all’amplissimo ventaglio di iniziative realizzate, capaci di intrecciare pubblici diversi e soprattutto di aprire uno spazio di riflessione e conoscenza sulla storia artistica e culturale di San Cesario e sulle pratiche d’arte che costantemente hanno connesso la piccola comunità salentina al più vasto scenario contemporaneo.





Il Progetto “Da qui si vede tutta la città”, coordinato da Eufonìa Ets-Astràgali Teatro, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di San Cesario, ha visto come partner e interlocutori di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.





Ingresso libero.