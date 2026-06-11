Bari, Leccese accelera sulle manutenzioni: “Subito operativi i 16 milioni dell’avanzo, la città non può aspettare”

BARI - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, imprime un’accelerazione all’utilizzo delle risorse comunali destinate alla manutenzione urbana. Nella giornata di oggi ha infatti chiesto agli uffici di avviare con la massima urgenza le variazioni di bilancio necessarie per rendere immediatamente disponibili i 16 milioni di euro dell’avanzo libero di amministrazione emerso dal Rendiconto di Gestione, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 9 giugno.

L’obiettivo dell’amministrazione è anticipare l’impiego delle somme senza attendere la tradizionale manovra di riequilibrio e assestamento di bilancio prevista per la fine di luglio. Le risorse saranno destinate a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, marciapiedi, scuole, aree verdi e mercati comunali, con particolare attenzione alle situazioni più urgenti segnalate dai cittadini.

Si tratterebbe di una scelta inedita per Palazzo di Città, che punta a utilizzare gli strumenti amministrativi già disponibili per velocizzare l’avvio dei lavori e ridurre i tempi burocratici.

“Quando la città richiede interventi, una scuola ha bisogno di manutenzione o un quartiere chiede attenzione sul verde pubblico, i cittadini non guardano il calendario delle procedure amministrative, chiedono risposte ed è giusto che sia così”, ha dichiarato il sindaco Leccese. “Per questo ho chiesto agli uffici di accelerare la procedura. Sarebbe la prima volta che il Comune percorre questa strada, ma amministrare significa anche avere il coraggio di innovare le prassi quando l’interesse pubblico lo richiede”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come il rispetto delle regole e della trasparenza debba convivere con l’efficienza dell’azione amministrativa. “La burocrazia è indispensabile, ma non può trasformarsi in un ostacolo quando ci sono problemi concreti da risolvere. Il tempo, in questi casi, è una risorsa preziosa quanto gli investimenti economici”, ha concluso.

L’iniziativa punta quindi a trasformare rapidamente le risorse disponibili in interventi concreti sul territorio, con l’intento di dare risposte più tempestive alle esigenze dei quartieri e migliorare la qualità degli spazi pubblici cittadini.