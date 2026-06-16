Bari, Leccese apre a De Laurentiis: «Impegni finalmente scritti nero su bianco»

BARI – Il sindaco Vito Leccese apre alla proposta della famiglia De Laurentiis sul futuro della SSC Bari e annuncia la disponibilità dell’amministrazione comunale a procedere con la concessione dello stadio San Nicola. La decisione arriva dopo la risposta ricevuta dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis, alle richieste avanzate dal Comune nelle scorse settimane.

Nel corso di una conferenza stampa convocata nel pomeriggio, il primo cittadino ha illustrato i contenuti della lettera ricevuta dal patron biancorosso, sottolineando come per la prima volta gli impegni richiesti dalla città siano stati formalizzati in maniera chiara.

«Sabato, dopo la conferenza stampa, ho inviato la terza lettera al presidente De Laurentiis nella quale riepilogavo le tre richieste di garanzie. Questa mattina ho ricevuto la risposta con gli impegni che assume pubblicamente rispetto ai tre punti», ha spiegato Leccese.

Il sindaco ha però evidenziato che non esistono certezze assolute sulla loro realizzazione. Per questo motivo sarà istituito un organismo di vigilanza composto da personalità considerate autorevoli e indipendenti, chiamate a monitorare il rispetto degli impegni assunti dalla proprietà.

Al momento l’unico nome reso noto è quello di Franco Cassano, magistrato della Corte d’Appello, che farà parte del comitato incaricato di seguire l’evoluzione del progetto sportivo e societario.

Marino direttore generale e obiettivo Serie A

Tra gli aspetti più rilevanti contenuti nella risposta del presidente De Laurentiis figura la nomina di Pierpaolo Marino come direttore generale del club. Al dirigente verrebbe affidato il compito di costruire un percorso finalizzato al ritorno del Bari in Serie A e al superamento della multiproprietà.

Nella documentazione inviata al Comune è inoltre prevista la creazione di una data room contenente le principali informazioni economiche e societarie della SSC Bari. Lo strumento dovrebbe consentire a eventuali investitori interessati di valutare l’ingresso nel capitale del club, accelerando così il percorso verso una futura cessione della società.

«Una grande scommessa»

Leccese ha accolto positivamente gli impegni formalizzati dalla proprietà biancorossa.

«Finalmente vedo scritti nero su bianco gli impegni che questa città attendeva da tempo. Sono impegni seri, se mantenuti», ha dichiarato.

Alla luce delle garanzie ricevute, il sindaco ha annunciato la disponibilità a sottoscrivere la lettera necessaria per la concessione dello stadio San Nicola, elemento ritenuto fondamentale per il futuro della società.

«È stata una grande scommessa. Avere lo stadio chiuso avrebbe significato rinunciare all’unica leva a disposizione dell’amministrazione senza ottenere nulla in cambio», ha concluso Leccese.

Le prossime settimane saranno decisive per verificare la concreta attuazione degli impegni assunti dalla proprietà e per comprendere se il nuovo percorso delineato potrà rappresentare una svolta per il futuro del calcio barese.