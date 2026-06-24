Bari, lotta alle blatte: rafforzati gli interventi di Aqp, Comune e Amiu. Appello a condomini e attività commerciali

Continua a Bari il piano di contrasto alla diffusione delle blatte, un fenomeno che tende a intensificarsi durante i mesi più caldi a causa dell’aumento delle temperature. Acquedotto Pugliese, Comune di Bari e Amiu Puglia confermano il rafforzamento delle attività di sanificazione e disinfestazione, portate avanti attraverso un coordinamento operativo tra gli enti.

Gli interventi hanno riguardato e continueranno a interessare le diverse infrastrutture cittadine: Aqp opera sulle reti di fogna nera e sui sistemi misti, mentre il Comune, attraverso Amiu Puglia, interviene sulla fogna bianca e sulle aree pubbliche.

Alla luce delle segnalazioni dei cittadini, Aqp ha inoltre predisposto ulteriori azioni mirate nelle zone maggiormente colpite, seguendo un programma già applicato sul territorio regionale.

La collaborazione dei privati resta fondamentale

Le istituzioni sottolineano però che gli interventi pubblici da soli non sono sufficienti. Per ottenere risultati efficaci è necessaria la collaborazione di condomini, cittadini e operatori economici.

Particolare attenzione viene richiesta alla manutenzione degli spazi privati, soprattutto scantinati, cantine, locali tecnici degli ascensori, reti interne e fosse settiche, ambienti nei quali le blatte possono trovare riparo se non sottoposti a trattamenti adeguati.

Un ruolo importante è richiesto anche alle attività di ristorazione e ai cittadini, chiamati a evitare l’abbandono di residui alimentari e rifiuti sul suolo pubblico, condizioni che possono favorire la proliferazione degli infestanti.

Sanzioni fino a 400 euro per chi non interviene

Il Comune di Bari ricorda che, con una recente delibera approvata su proposta dell’assessora alla Transizione ecologica, al Clima e all’Ambiente Elda Perlino, è stata aumentata fino a 400 euro la sanzione amministrativa per i condomini e i privati che non rispettano gli obblighi di deblattizzazione delle reti fognarie interne.

La misura è collegata all’ordinanza sindacale n. 2026/02043 e punta a sensibilizzare i proprietari sulla necessità di effettuare gli interventi nei periodi più efficaci e secondo modalità corrette.

“Serve un’azione condivisa”

“Il contrasto alla proliferazione delle blatte nelle condotte fognarie e sul suolo comunale non potrà mai raggiungere livelli ottimali se non si interviene anche negli spazi privati”, ha spiegato l’assessora Elda Perlino, evidenziando come gli insetti tendano a spostarsi verso aree non trattate quando vengono effettuate operazioni di sanificazione.

Secondo l’amministrazione, solo una strategia condivisa tra enti pubblici, condomini, abitazioni private e attività commerciali può garantire risultati duraturi, tutelando igiene pubblica, salute dei cittadini e decoro urbano.

Aqp, Comune di Bari e Amiu Puglia rinnovano quindi l’appello alla collaborazione: la lotta agli infestanti richiede interventi coordinati e comportamenti responsabili da parte dell’intera comunità.