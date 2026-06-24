Taranto, maltempo e allagamenti: Lazzàro (FdI) chiede interventi prima dei Giochi del Mediterraneo

Strade allagate, auto in difficoltà, alberi caduti e disagi alla circolazione. L’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato Taranto riporta al centro il tema della vulnerabilità della città davanti alle precipitazioni intense.

A sollevare la questione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lazzàro, che chiede all’amministrazione chiarimenti sugli interventi strutturali programmati per mettere in sicurezza le aree più esposte.

“Non siamo davanti a un episodio isolato – sostiene Lazzàro – ma all’ennesima conferma di una vulnerabilità urbana che ogni volta manda in crisi la circolazione e mette in difficoltà cittadini, automobilisti e mezzi di soccorso”.

Secondo il consigliere, il ripetersi di allagamenti in diversi punti della città impone una verifica sul funzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, sulla manutenzione delle caditoie e sugli interventi ancora necessari.

“Servono risposte prima dell’emergenza”

Lazzàro richiama l’attenzione su alcune criticità già note, tra sottopassi e arterie stradali che in occasione di piogge intense registrano rallentamenti e blocchi alla viabilità.

“La città deve sapere cosa il Comune sta mettendo in campo adesso – afferma – non solo per gestire l’urgenza del momento, ma per evitare che la stessa situazione si ripeta”.

Per il consigliere il tema riguarda la sicurezza pubblica, la mobilità urbana e la capacità complessiva di Taranto di affrontare eventi meteorologici sempre più frequenti e intensi.

Il nodo dei Giochi del Mediterraneo

L’allarme viene collegato anche all’avvicinarsi della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

L’evento internazionale porterà in città migliaia di atleti e visitatori e prevede importanti investimenti sulle infrastrutture sportive e organizzative.

“Taranto si prepara a ospitare una manifestazione di rilievo internazionale – sottolinea Lazzàro – e proprio per questo non può permettersi fragilità così evidenti sul piano della viabilità e della gestione delle precipitazioni”.

Secondo il consigliere, la città dovrà essere pronta a garantire la piena funzionalità dei servizi anche in caso di fenomeni atmosferici improvvisi durante il periodo dei Giochi.

La richiesta all’amministrazione

Lazzàro chiede all’amministrazione comunale di rendere noto lo stato della manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, le zone considerate più a rischio e gli interventi preventivi previsti prima dell’inizio della manifestazione.

“L’allarme lanciato oggi non ha nulla di strumentale – conclude – riguarda una domanda semplice che i cittadini si pongono ogni volta che piove: Taranto è davvero pronta a reggere un evento intenso senza restare paralizzata?”.