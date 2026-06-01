Bari, “Musica Giovani 2026”: arpa e sax protagonisti del terzo appuntamento

– Prosegue la rassegna “Musica Giovani 2026”, il progetto dedicato ai giovani interpreti pugliesi promosso dalla, con la direzione artistica del M° Dino De Palma e la collaborazione dei Conservatori di Bari e Foggia.

Il terzo appuntamento della stagione si terrà giovedì 4 giugno nella suggestiva cornice della Chiesa di San Gaetano, con ingresso alle ore 20 e inizio del concerto alle 20:30.

Un dialogo tra arpa e sax

La serata proporrà un doppio percorso musicale che mette in dialogo due mondi sonori distinti: da un lato la raffinatezza dell’arpa solista, dall’altro la versatilità del quartetto di sassofoni.

Ad aprire il concerto sarà il giovane arpista Serafino Garzi Cosentino, impegnato in un programma che attraversa il repertorio barocco e moderno, da Domenico Scarlatti e Georg Friedrich Händel fino a Gabriel Fauré e Nino Rota. Un itinerario musicale che alterna virtuosismo, lirismo e brillantezza interpretativa.

Il Fade Saxophone Quartet

La seconda parte della serata sarà affidata al Fade Saxophone Quartet, composto da Emanuele Bellucci (sax soprano), Damiano Coduti (sax contralto), Anna Daniele (sax tenore) e Francesco Pio De Rosario (sax baritono).

Il programma spazierà tra diverse tradizioni musicali e linguaggi contemporanei, con brani di Alfred Desenclos, Aldemaro Romero, Gavin Whitlock e Michael Nyman, in un percorso che unisce scrittura classica, suggestioni folk e minimalismo moderno.

Un progetto per i giovani talenti

“Musica Giovani 2026” si conferma una delle iniziative centrali della programmazione culturale barese, con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni di musicisti e offrire loro un palcoscenico professionale.

La rassegna, inserita nell’84ª stagione della Camerata, è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, oltre che da partner privati attraverso il programma Art Bonus.

Biglietti e informazioni

I biglietti per la singola serata e gli abbonamenti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Barese e direttamente in chiesa il giorno del concerto, a partire dalle ore 19.

L’iniziativa conferma il ruolo di Bari come centro attivo nella promozione della musica colta e nella formazione di nuovi talenti del panorama musicale pugliese.