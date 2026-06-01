Taranto, incendio nella notte: tre auto distrutte tra Via Dante e Via Diego Peluso

– Momenti di paura nella notte nel centro cittadino, dove tre auto in sosta sono state avvolte dalle fiamme tra Via Dante e Via Diego Peluso.

L’incendio si è sviluppato improvvisamente e ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento del rogo, che ha interessato più veicoli parcheggiati lungo la strada.

Le fiamme hanno provocato danni anche alle strutture circostanti, coinvolgendo parzialmente una palazzina e un esercizio commerciale della zona. Nonostante la violenza dell’incendio, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo e verificare l’eventuale natura dolosa dell’episodio.

L’area è stata messa in sicurezza al termine delle operazioni di spegnimento, mentre proseguono le indagini per chiarire dinamica e cause dell’incendio.