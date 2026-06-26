Bari nella morsa del caldo: scatta l’allerta massima per l’ondata di calore

Bari affronta una nuova fase di forte caldo. Nella giornata di oggi è scattata infatti l’allerta di livello 3, il massimo previsto dal sistema di monitoraggio del Ministero della Salute, che segnala condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione.

L’ondata di calore interesserà il capoluogo pugliese almeno fino a domenica, con temperature percepite che potranno arrivare fino a 36 gradi, aumentando i rischi soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie croniche e cittadini maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

Per fronteggiare l’emergenza sono stati attivati i servizi sociali e sanitari cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’obiettivo è garantire assistenza e monitoraggio durante le giornate caratterizzate da caldo intenso.

Le autorità raccomandano di limitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, evitare attività fisiche all’aperto nelle fasce centrali, mantenere una corretta idratazione e prestare attenzione alle condizioni di salute delle persone fragili.

L’allerta di livello 3 rappresenta il grado più elevato del sistema nazionale di prevenzione delle ondate di calore e indica una situazione in cui gli effetti delle temperature elevate possono interessare non solo i gruppi a rischio, ma anche la popolazione sana.