Bari, nuova aggressione tra giovanissimi sulla Muraglia: ragazzo ferito, si indaga su una baby gang

BARI - Ancora un episodio di violenza giovanile a Bari, dove un adolescente originario di Palo del Colle è stato aggredito nella serata di venerdì 29 maggio lungo la Muraglia. Il ragazzo avrebbe riportato diverse ferite a seguito dell’attacco subito da un gruppo di coetanei.Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato colpito senza un apparente motivo da più ragazzi, riportando traumi al volto, un sopracciglio suturato, un occhio nero e contusioni in varie parti del corpo. All’origine dell’aggressione potrebbe esserci un semplice sguardo di troppo, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.Determinante, per evitare conseguenze più gravi, sarebbe stato l’intervento di una coppia presente sul posto, marito e moglie, che avrebbe soccorso il ragazzo e contribuito a interrompere l’azione violenta.L’episodio ha riacceso il dibattito sul fenomeno delle cosiddette baby gang e sulla crescente preoccupazione per episodi di violenza tra adolescenti nelle aree urbane.Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, che ha espresso solidarietà alla famiglia del giovane e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi educativi strutturati. «Sono episodi sempre più frequenti che riflettono un problema educativo di fondo su cui è urgente intervenire», ha dichiarato il primo cittadino.Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare i responsabili e chiarire con precisione la dinamica dei fatti.