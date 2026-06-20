Bari, a Pane e Pomodoro “Le Sintonie della Rinascita”: yoga, testimonianze e musica per celebrare la vita

BARI – Una serata dedicata alla speranza, alla condivisione e alla rinascita. Domani, domenica 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, la LILT Bari promuove l’evento “Le Sintonie della Rinascita”, patrocinato dal Comune di Bari e realizzato in collaborazione con la Brigata Meccanizzata “Pinerolo” dell’Esercito Italiano.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà nella suggestiva cornice di Pane e Pomodoro e si inserisce nelle iniziative legate al Cancer Survivors Day, la giornata internazionale dedicata a chi ha affrontato e superato la malattia oncologica.

L’obiettivo è celebrare la vita e raccontare come il percorso contro il cancro possa trasformarsi in una nuova opportunità di crescita, consapevolezza e rinascita.

Il programma prenderà il via alle ore 19 con una sessione di Hariki Yoga in riva al mare, guidata dai maestri Kamala e Jahnavi della scuola RespiriAmo Yoga.

A seguire interverrà il presidente nazionale della LILT, Francesco Schittulli, insieme a donne e uomini che condivideranno le proprie testimonianze di lotta e di vittoria contro la malattia, offrendo un messaggio di forza e speranza a tutta la comunità.

La serata si concluderà alle ore 21 con il concerto della Generale Street Band, protagonista dello spettacolo musicale “Vascotribute”, dedicato ai più grandi successi di Vasco Rossi.

A sostenere l’organizzazione dell’evento sono Lucente Spa e B&B Villa Aurora, partner dell’iniziativa che punta a trasformare una serata estiva in un momento di riflessione, benessere e condivisione.