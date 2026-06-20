La scoperta che cambiò la fisica: il padre della super gravità Peter Van Nieuwenhuizen a Unisalento



LECCE - Lunedì 22 giugno doppio appuntamento con uno dei grandi nomi della fisica teorica contemporanea. Era il 1925 quando due giovani dottorandi di Leiden, Sam Goudsmit e George Uhlenbeck, misero la parola fine a trent'anni di enigmi nati da un esperimento del 1896: lo spin dell'elettrone. Una scoperta fondamentale per la fisica moderna, che però non valse mai un Premio Nobel ai suoi autori. È da questa storia, fatta di intuizioni, errori e aneddoti, che partirà il colloquium che Peter van Nieuwenhuizen terrà lunedì prossimo all'Università del Salento. - Lunedì 22 giugno doppio appuntamento con uno dei grandi nomi della fisica teorica contemporanea. Era il 1925 quando due giovani dottorandi di Leiden, Sam Goudsmit e George Uhlenbeck, misero la parola fine a trent'anni di enigmi nati da un esperimento del 1896: lo spin dell'elettrone. Una scoperta fondamentale per la fisica moderna, che però non valse mai un Premio Nobel ai suoi autori. È da questa storia, fatta di intuizioni, errori e aneddoti, che partirà il colloquium che Peter van Nieuwenhuizen terrà lunedì prossimo all'Università del Salento.





Il fisico, Distinguished Professor alla Stony Brook University e gia’ Direttore dello Yang Institute for Theoretical Physics, sarà ospite dell'Ateneo per due appuntamenti dedicati rispettivamente alla comunità scientifica e a quella studentesca. Alle 10:00, nella Sala Conferenze ISUFI, incontrerà studentesse e studenti, dottorande e dottorandi e giovani ricercatori e ricercatrici per un dialogo informale sul suo percorso scientifico e sul ruolo delle idee fondamentali nella fisica teorica contemporanea. Alle 16:00, nell'Aula Magna del Dipartimento di Matematica e Fisica, terrà invece il colloquium “Spin”, aperto a tutta la comunità accademica e durante il quale ricostruirà la storia della scoperta che portò Goudsmit e Uhlenbeck a intuire che gli elettroni “ruotano” su se stessi.





Van Nieuwenhuizen è una delle figure più autorevoli della fisica teorica internazionale: insieme a Sergio Ferrara e Daniel Z. Freedman è stato tra gli scopritori della supergravità, una delle tappe più significative nel cammino verso una descrizione unificata delle interazioni fondamentali e della gravità quantistica. Il suo lavoro ha attraversato teoria quantistica dei campi, supersimmetria e teoria delle stringhe, e gli è valso premi quali la Dirac Medal, il Dannie Heineman Prize for Mathematical Physics e lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics.





«Avere qui, al Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, uno degli scienziati che ha contribuito a riscrivere la fisica teorica del Novecento è un privilegio per il nostro Ateneo e un'occasione preziosa per i nostri studenti – dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello -. Incontri come questo testimoniano la vocazione internazionale della nostra comunità scientifica e l'impegno a costruire ponti tra generazioni di studiosi e studiose».





I due appuntamenti sono organizzati dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento “Ennio De Giorgi” in collaborazione con la Scuola Superiore ISUFI.