Bari, prima Summer School nazionale di oncologia pediatrica: formazione d’eccellenza al Policlinico

BARI - Si è conclusa a Bari la prima edizione della Summer School nazionale di oncologia pediatrica, un percorso di alta formazione che ha riunito trenta giovani medici under 40 provenienti da diverse regioni italiane.

L’iniziativa, ospitata al Portico dei Pellegrini, è stata promossa dall’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e patrocinata dall’AIEOP, con l’obiettivo di rafforzare la formazione specialistica e favorire la creazione di una rete nazionale di giovani oncologi pediatrici.

Diretta scientificamente dal dott. Francesco De Leonardis e dalla dott.ssa Roberta Koronica, la Summer School ha proposto un programma intensivo dedicato alle principali patologie oncologiche pediatriche e alle più recenti innovazioni terapeutiche. Tra i temi affrontati: sarcomi, tumori renali, neuroblastoma, tumori ossei, terapie target, genetica oncologica, radiogenomica e terapie cellulari avanzate.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla ricerca clinica e all’utilizzo delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale applicata alla medicina, oltre alla metodologia di produzione scientifica e all’analisi della letteratura.

Un elemento centrale del percorso formativo è stato il confronto diretto sui Tumor Board multidisciplinari, con la discussione di casi clinici reali che ha permesso un approccio fortemente orientato alla pratica clinica e alla condivisione delle competenze.

Il Policlinico di Bari si conferma così un punto di riferimento nel Mezzogiorno e tra i principali centri italiani AIEOP per attività clinica, ricerca e arruolamento nei protocolli terapeutici.

La giornata conclusiva ha previsto anche la consegna del Premio “Alessandro Scialpi”, assegnato al miglior caso clinico presentato durante la Summer School, a testimonianza dell’attenzione alla valorizzazione dei giovani medici e della ricerca in ambito oncologico pediatrico.