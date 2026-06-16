Bari, riaperta via Abate Gimma dopo i lavori. Nuova fase del cantiere in via Argiro

È stato riaperto al traffico veicolare il tratto di via Abate Gimma compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro, interessato dai lavori di riqualificazione collegati al cantiere di via Argiro.

La riapertura è arrivata dopo il completamento delle verifiche tecniche sul corretto deflusso delle acque meteoriche. Il cantiere prosegue ora con una nuova fase dedicata alla riqualificazione degli attraversamenti pedonali agli incroci tra via Argiro e le strade trasversali.

L’intervento prevede il rifacimento delle superfici con nuove basole portate alla stessa quota del viale pedonale, con l’obiettivo di eliminare gli attuali dislivelli e rendere più agevole e continuo il percorso per i pedoni.

Per consentire l’avanzamento dei lavori in sicurezza, nelle prossime ore entrerà in vigore una nuova modifica temporanea alla viabilità su via Calefati, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Melo.

Il provvedimento, disposto con ordinanza della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche, resterà valido fino al 15 luglio.

Sono previsti:

Restano esclusi dai divieti i mezzi dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici, i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso ed emergenza, i veicoli al servizio delle persone con disabilità e quelli diretti agli accessi carrabili privati.

L’impresa incaricata provvederà alla posa della segnaletica temporanea e all’indicazione dei percorsi alternativi.

Via Piccinni: confermato il doppio senso di marcia

Resta inoltre in vigore il doppio senso di circolazione su via Niccolò Piccinni, nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e corso Cavour.

La misura prevede la temporanea revoca della corsia riservata ad autobus e taxi ed è stata adottata per migliorare la fluidità del traffico nel quartiere Murattiano, soprattutto lungo la direttrice est-ovest, in considerazione dei lavori in corso su via Argiro.

Agevolazioni per i residenti con pass ZSR

Per limitare i disagi a residenti e commercianti dei quartieri Murattiano e Libertà, l’amministrazione comunale ha modificato la segnaletica relativa alla Zona di sosta regolamentata nelle aree A e B.

I possessori dei pass ZSR potranno parcheggiare gratuitamente in alcune aree normalmente a pagamento.

Dal 14 maggio, per effetto del cantiere di via Argiro, i titolari di pass ZSR-A possono sostare, compatibilmente con eventuali chiusure temporanee, anche in diversi tratti tra cui via Abate Gimma, via Calefati, via Putignani, via Crisanzio, via Nicolai, piazza Umberto e via Cairoli.

Scaramuzzi: “Continuerò ad aggiornare residenti e commercianti”

«Abbiamo concluso i lavori in via Abate Gimma e ci prepariamo a iniziare il secondo intervento di riqualificazione degli attraversamenti pedonali agli incroci tra via Argiro e le sue traverse», spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

«Dopo questo primo intervento, replichiamo la stessa modalità operativa sulle altre traverse. Per questo è prevista la chiusura al transito di un tratto di via Calefati per circa un mese: le lavorazioni vere e proprie dureranno un paio di settimane, mentre i giorni successivi saranno necessari per consentire l’assestamento delle nuove basole e migliorarne la resistenza alla pressione dei carichi veicolari».

L’assessore ha inoltre assicurato aggiornamenti costanti sul cronoprogramma dei lavori attraverso gli incontri periodici con cittadini e commercianti.

Per informazioni sul progetto di riqualificazione di via Argiro è disponibile la scheda dedicata sul portale comunale Bari in Progress. È inoltre attivo il call center comunale cantieri al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.