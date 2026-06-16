Intimidazioni al sindaco di Ruvo di Puglia, La Ghezza: “Solidarietà a Pasquale Chieco”
La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale esprime vicinanza al primo cittadino e auspica una rapida individuazione dei responsabili
«Non possiamo restare indifferenti davanti alle intimidazioni subite dal sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco e dalla sua famiglia nei giorni scorsi».
Lo dichiara Maria La Ghezza, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, intervenendo dopo gli episodi intimidatori ai danni del primo cittadino.
«Auspichiamo che presto le indagini facciano chiarezza su quanto accaduto e vengano individuati i responsabili di questi atti ignobili», afferma La Ghezza.
La consigliera regionale sottolinea inoltre il valore del ruolo istituzionale ricoperto da Chieco: «Le sue parole testimoniano il senso delle istituzioni e il mettere al primo posto la comunità che amministra».
«Il sindaco Chieco non è solo – aggiunge –. Chi ogni giorno è in prima linea sui territori merita rispetto e tutela davanti ad atti intimidatori».
La Ghezza conclude ribadendo la propria vicinanza al primo cittadino: «A lui va la mia solidarietà».