Policlinico Foggia, Yanko Tedeschi si insedia come nuovo direttore generale

FOGGIA – Si è insediato ufficialmente oggi, 16 giugno 2026, il nuovo direttore generale del Policlinico Foggia. Si tratta del dottor Yanko Tedeschi, nominato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 760 del 9 giugno 2026.

Il passaggio di consegne segna la conclusione del mandato del dottor Giuseppe Pasqualone, che ha guidato l’azienda ospedaliero-universitaria foggiana dal 16 febbraio 2022.

Un profilo con esperienza nella sanità pugliese

Laureato in Economia e Commercio nel 1997 con il massimo dei voti, dottore commercialista e manager con una consolidata esperienza nel settore sanitario, Tedeschi ha ricoperto negli anni incarichi di vertice all’interno del sistema sanitario regionale.

Dal 22 agosto 2022 fino alla nuova nomina ha svolto il ruolo di direttore amministrativo e delegato alle funzioni di direttore generale della Asl di Lecce.

In precedenza ha maturato esperienze presso la Asl di Bari e l’Agenzia Regionale per la Sanità della Puglia, occupandosi di gestione delle risorse finanziarie, programmazione e controllo di gestione.

Nel corso della sua carriera è stato inoltre autore di pubblicazioni specialistiche, docente e direttore scientifico in master e corsi dedicati alla formazione manageriale in ambito sanitario.

Le prime parole del nuovo manager

«Accolgo questa nuova importante sfida con spirito di servizio e profondo senso di responsabilità».

Con queste parole Yanko Tedeschi ha salutato l’inizio del suo mandato alla guida del Policlinico Foggia, una delle principali realtà ospedaliere della regione.

L’insediamento apre una nuova fase per l’azienda sanitaria, chiamata a proseguire il percorso di sviluppo e potenziamento dell’assistenza, della ricerca e della formazione universitaria sul territorio.

Al nuovo direttore generale sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico appena assunto.