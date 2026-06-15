Bari, ripartono gli Stati Generali della Rigenerazione Urbana: incontri nei Municipi sul nuovo PUG

BARI - Riprende il percorso degli Stati Generali della Rigenerazione Urbana (SGRU) con una nuova fase di incontri pubblici dedicati alla presentazione dell’Atto di indirizzo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). A partire da giovedì 18 giugno, l’Amministrazione comunale avvierà una serie di appuntamenti nei cinque Municipi della città per illustrare ai cittadini le linee strategiche che guideranno le trasformazioni urbane dei prossimi anni.

Il percorso, promosso attraverso l’Urban Center, ha l’obiettivo di rafforzare il confronto con la cittadinanza e con gli stakeholder del territorio, favorendo una partecipazione attiva ai processi di pianificazione urbana. In questa seconda fase, i contenuti dell’Atto di indirizzo verranno presentati attraverso materiali informativi e cartografie accessibili, pensati per rendere più chiara la lettura delle future trasformazioni della città.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è garantire una conoscenza diffusa delle scelte urbanistiche e promuovere un coinvolgimento consapevole della comunità nella definizione della “Bari futura”, con particolare attenzione ai temi della rigenerazione dei quartieri, della riduzione del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio esistente.

“Dopo quasi un anno riprendiamo il percorso di partecipazione per la stesura del nuovo PUG”, ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone, sottolineando come il lavoro svolto abbia integrato i contributi emersi dal confronto con realtà territoriali e istituzioni. L’assessora ha evidenziato l’intenzione di costruire un piano fondato su una città “più giusta, equa e sostenibile”, incentrata su riqualificazione urbana, inclusione sociale e qualità dello spazio pubblico.

L’Atto di indirizzo, elaborato dall’Ufficio di Piano della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio e approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 217 del 9 aprile 2026, definisce una strategia di sviluppo orientata alla rigenerazione diffusa, al recupero del patrimonio edilizio e ambientale e alla promozione del welfare urbano.

Gli incontri pubblici si svolgeranno tra giugno e luglio secondo il seguente calendario: 18 giugno Municipio 5 a Palese, 25 giugno Municipio 4 a Carbonara, 30 giugno Municipio 3 al San Paolo, 9 luglio Municipio 2 a Carrassi e 16 luglio Municipio 1 al quartiere Libertà.

Secondo l’Amministrazione, il percorso rappresenta un passaggio fondamentale per rendere la pianificazione urbana uno strumento condiviso, capace di incidere sulla qualità della vita quotidiana e sulle prospettive di sviluppo della città.