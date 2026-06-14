Bari, rissa notturna nel quartiere Umbertino: tensioni tra giovani e residenti

BARI - Notte di tensione nel quartiere Umbertino di Bari, dove tra via Cognetti e largo Adua si è verificata una rissa tra alcuni giovani del posto e un gruppo di cittadini stranieri. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato da un acceso diverbio rapidamente degenerato in uno scontro fisico.

L’episodio e il contesto

Secondo quanto riportato, lo scontro si sarebbe sviluppato in pochi minuti, inserendosi in un contesto urbano già da tempo caratterizzato da schiamazzi notturni, musica ad alto volume e situazioni di degrado nelle ore serali.

Il quartiere Umbertino è una delle aree della movida barese più frequentate, ma anche tra le più discusse per la gestione degli spazi pubblici nelle ore notturne.

Le segnalazioni dei residenti

I residenti sottolineano che il problema non sarebbe legato alle attività di ristorazione, ma soprattutto al consumo di alcolici da asporto nelle ore più critiche della notte, considerato uno dei principali fattori alla base della cosiddetta “mala movida”.

In questo contesto si inserisce la proposta del comitato di quartiere Comitato salvaguardia Umbertino, che ha avanzato l’idea di un’ordinanza comunale per limitare la vendita di alcol da asporto durante le ore notturne.

Una questione aperta per la città

L’episodio riaccende il dibattito sulla gestione della movida nel centro di Bari, tra esigenze di socialità e richieste di maggiore controllo del territorio. Le richieste dei residenti puntano a un intervento regolatorio per ridurre le situazioni di conflitto e migliorare la vivibilità del quartiere nelle ore serali e notturne.