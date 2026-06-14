Castellana Grotte, Francesco Renga in concerto il 1° agosto con “Live Estate 2026”

CASTELLANA GROTTE - Una delle serate musicali più attese dell’estate pugliese è in programma sabato 1° agosto a Castellana Grotte, dove il cantautore Francesco Renga farà tappa con il tour “Live Estate 2026”.

L’appuntamento è fissato alle ore 21 in Largo Porta Grande, nell’ambito della rassegna “Piazze d’Estate”, che porta musica e spettacolo nei principali spazi urbani della città.

Il concerto

Lo spettacolo proporrà un viaggio attraverso i brani più noti del repertorio di Renga, insieme a nuove interpretazioni pensate per il tour estivo. L’artista, noto per la sua voce riconoscibile e per una carriera consolidata nella musica italiana, offrirà una scaletta costruita tra successi storici e momenti più recenti.

Un evento per l’estate pugliese

Il concerto si inserisce nel programma degli eventi estivi che animano il territorio di Castellana Grotte e il comprensorio delle Provincia di Bari, con l’obiettivo di valorizzare il centro urbano attraverso la musica dal vivo e la partecipazione del pubblico.

Biglietti e informazioni

L’ingresso è a pagamento e i biglietti sono disponibili sui circuiti autorizzati, tra cui TicketOne.

L’organizzazione invita il pubblico a presentarsi con anticipo rispetto all’orario di inizio previsto per le 21.