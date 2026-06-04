Bari, sicurezza sul lavoro e legalità: al Kismet si chiude il progetto “Dal palcoscenico alla realtà”

BARI - Si è conclusa oggi al teatro Kismet di Bari l’iniziativa “Dal palcoscenico alla realtà: @scuola di prevenzione”, promossa dall’assessorato alla Salute della Regione Puglia e da INAIL – Direzione Regionale Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e i Teatri di Bari.

Il progetto ha utilizzato il linguaggio del teatro e del cinema per avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ai temi della sicurezza sul lavoro, della prevenzione e della legalità, con l’obiettivo di accompagnare i giovani verso un ingresso più consapevole nel mondo del lavoro.

Nel suo intervento, l’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando il lungo percorso avviato nell’anno scolastico 2012/2013 che ha coinvolto oltre 95mila studenti e circa l’85% degli istituti superiori pugliesi.

Il progetto, come ricordato, punta a rafforzare la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni, anche attraverso il rinnovo della collaborazione tra Regione Puglia e INAIL. Centrale il messaggio sulla necessità di ridurre gli incidenti sul lavoro, considerati una responsabilità collettiva e un tema educativo prima ancora che normativo.

Nel corso della mattinata sono stati presentati spettacoli e cortometraggi realizzati dagli studenti, tra cui il lavoro premiato “Luci e ombre” dell’istituto “Consoli” di Castellana Grotte e l’opera vincitrice “L’ultima storia” dell’istituto “Modugno” di Conversano. I riconoscimenti economici assegnati alle scuole saranno destinati al miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici.

La cerimonia si è conclusa con la testimonianza di Domenico Perrini, fratello di Michele, giovane operaio deceduto in un incidente sul lavoro, che ha riportato l’attenzione sul valore umano della prevenzione e sulla necessità di non abbassare la guardia sul tema della sicurezza.