Casamassima, “Note in fiore” per la Giornata Mondiale dell’Ambiente: musica, sostenibilità e sculture floreali in piazza Aldo Moro

CASAMASSIMA - Casamassima celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con l’evento green “Note in fiore”, in programma domani, venerdì 5 giugno alle 20.30 in piazza Aldo Moro. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Navita srl e Certe srl.

La serata unirà musica, intrattenimento e sensibilizzazione ambientale, con un programma pensato per tutte le età. Ospite principale sarà Tony Esposito, percussionista e musicista tra i protagonisti della scena italiana dagli anni ’70, che porterà sul palco lo spettacolo “I suoni di Ulisse”, ripercorrendo i suoi successi e omaggiando Pino Daniele.

Ad aprire l’evento saranno gli Swing 31, jazz band pugliese attiva dal 2023, che proporrà un repertorio ispirato allo swing e al jazz italiano e americano degli anni ’40 e ’50.

Accanto alla musica, l’evento avrà una forte connotazione ambientale: piazza Aldo Moro sarà arricchita da dieci sculture floreali realizzate con materiali di recupero, grandi installazioni a forma di fiore pensate per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e del riuso.

Per i più piccoli sono previsti spettacoli di giocoleria e un laboratorio di riciclo creativo a partire dalle 18.30, a cura della cooperativa sociale Iris.

Il sindaco Giuseppe Nitti ha sottolineato il valore dell’iniziativa come momento di aggregazione e riappropriazione degli spazi pubblici, ringraziando chi contribuisce alla cura della città e del decoro urbano.

L’assessora alla Cultura e al Turismo Azzurra Acciani ha evidenziato come l’evento apra la programmazione estiva cittadina puntando su cultura, intrattenimento e sostenibilità.

Il presidente di Navita, Antonio Nunziante, ha ribadito l’importanza della partecipazione della comunità nei percorsi di tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

“Note in fiore” si inserisce così tra le iniziative dedicate alla promozione di comportamenti sostenibili e alla valorizzazione degli spazi urbani attraverso cultura e partecipazione.