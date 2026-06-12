Bari, torna “Periferie Animate”: una settimana di cinema d’animazione, laboratori e arte urbana nei quartieri

BARI - Dal 14 al 21 giugno la città di Bari ospita la quinta edizione di Periferie Animate, il festival dedicato al cinema d’animazione che attraversa scuole, piazze e spazi di comunità con proiezioni, laboratori, incontri e attività per bambini, ragazzi e famiglie.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Sinapsi – Produzioni Partecipate con la direzione artistica di Vincenzo Ardito, ha come tema di quest’anno “Frontiere invisibili” e propone un percorso diffuso in diversi quartieri cittadini, tra cui San Pasquale, San Girolamo, Palese, San Pio, Carbonara e Carrassi.

Cinema e partecipazione nei quartieri

Il festival porterà in concorso 50 cortometraggi d’animazione provenienti da 45 Paesi, selezionati attraverso una call internazionale. Le opere saranno suddivise per fasce d’età e valutate direttamente da bambini e ragazzi, protagonisti attivi del processo di visione e voto.

Accanto alle proiezioni, il programma prevede laboratori di educazione all’immagine, attività creative, incontri e percorsi scolastici che coinvolgono oltre 1.500 studenti. Le scuole partecipanti diventano parte integrante del progetto, producendo anche contenuti audiovisivi originali.

Un festival diffuso in tutta la città

Ogni giornata sarà dedicata a un quartiere diverso, trasformando spazi pubblici e scolastici in luoghi di cinema e partecipazione. Tra gli appuntamenti figurano laboratori di animazione, attività artistiche, spettacoli di teatro d’ombre, proiezioni e momenti di confronto su temi sociali ed educativi.

Tra i progetti più attesi, la proiezione di lavori realizzati dagli studenti e la presentazione di cortometraggi internazionali, insieme a iniziative dedicate all’inclusione, alla legalità e ai diritti dell’infanzia.

L’obiettivo: superare le “frontiere invisibili”

Il festival punta a portare il cinema d’animazione nei luoghi dove l’offerta culturale è meno presente, trasformandolo in uno strumento di partecipazione e crescita collettiva. L’obiettivo è superare barriere non solo geografiche, ma anche sociali, culturali ed economiche.

Secondo gli organizzatori, il cinema diventa così uno spazio di incontro e confronto, capace di dare forma a esperienze, emozioni e immaginari condivisi.

Il programma

L’apertura è prevista domenica 14 giugno nel quartiere San Pasquale con una festa di comunità e attività per famiglie. Nei giorni successivi il festival si sposterà tra i diversi quartieri della città, con tappe dedicate alla scuola, ai laboratori per bambini, alle proiezioni e agli spettacoli dal vivo.

Il gran finale è previsto il 21 giugno sul waterfront di San Girolamo, con attività artistiche, spettacoli circensi, performance e la premiazione dei cortometraggi vincitori.

Con questa edizione, Periferie Animate conferma il suo ruolo di progetto culturale diffuso, capace di coinvolgere comunità educanti e territori in un’esperienza condivisa tra cinema, creatività e partecipazione civica.