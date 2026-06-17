Bari Vecchia, dal 1° luglio cambia la ZTL: attivo il varco del Castello e nuove regole per parcheggi e sosta

BARI – Dal 1° luglio entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla Zona a Traffico Limitato di Bari Vecchia. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato l’aggiornamento degli elaborati tecnici che ridisegnano accessi, parcheggi e aree pedonali del centro storico.

Le modifiche, frutto del confronto avviato nelle scorse settimane con residenti e commercianti, puntano a ridurre il traffico veicolare non autorizzato, contrastare il fenomeno della sosta selvaggia e garantire maggiori spazi ai residenti e alle attività commerciali.

Tra le principali novità figura l’attivazione del varco ZTL nell’area del Castello Svevo, all’incrocio tra piazza Federico II di Svevia e piazza Massari. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi autorizzati per operazioni di carico e scarico in due fasce orarie nei giorni feriali: dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Cambiano anche le regole per il parcheggio di piazzale Monsignor Michele Mincuzzi, sulla banchina Santa Chiara, che diventerà un’area di sosta pertinenziale riservata ai possessori di pass ZTL e ZSR-D, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24.

I posti auto collocati lungo il perimetro esterno del piazzale saranno invece a pagamento. Sul lungomare De Tullio la sosta sarà a pagamento per tutti, con esenzione per i titolari di pass ZTL e ZSR-D, mentre in via Ruggiero il Normanno la tariffazione interesserà tutti gli utenti. Le tariffe saranno applicate nei giorni lavorativi dalle 8.30 alle 20.30.

Prevista inoltre la realizzazione di nuovi stalli dedicati al carico e scarico merci in piazza Federico II di Svevia, all’angolo con via Ruggiero il Normanno, e l’istituzione di una nuova area pedonale in Strada Arco Basso.

L’assessore Scaramuzzi ha sottolineato come il piano rappresenti un importante passo avanti nella riorganizzazione della mobilità del centro storico. «Grazie al confronto costante con residenti e commercianti abbiamo definito un sistema che riduce il transito dei veicoli non autorizzati e garantisce stalli gratuiti per i residenti e spazi dedicati alle attività commerciali», ha dichiarato.

Per accompagnare cittadini e operatori alle novità in arrivo, il Comune avvierà nei prossimi giorni una campagna informativa con distribuzione di volantini, installazione di cartelli e incontri sul territorio organizzati insieme al Municipio I.