Bari, visita istituzionale del Presidente slovacco Peter Pellegrini a Palazzo della Città

BARI - Questo pomeriggio il sindaco di Bari Vito Leccese ha accolto a Palazzo della Città il Presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini, in visita istituzionale nel capoluogo pugliese in occasione dell’inaugurazione del Consolato Onorario della Slovacchia.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo nei rapporti tra la Slovacchia e il territorio pugliese, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale, economica, accademica e culturale tra i due Paesi.

Dopo la firma del Libro d’Onore e lo scambio dei doni istituzionali, il Presidente Pellegrini ha preso parte a una cerimonia nella sala consiliare “E. Dalfino”, alla presenza delle autorità locali e di rappresentanti del mondo universitario e imprenditoriale.

Nel suo discorso di benvenuto, il sindaco Leccese ha richiamato il proverbio slovacco “Hosť do domu, Boh do domu” (L’ospite in casa, Dio in casa), sottolineando la vocazione storica di Bari all’accoglienza e al dialogo tra popoli. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il legame culturale e simbolico tra Bari e la Slovacchia attraverso la figura di San Nicola, ricordando il ruolo del santo come ponte spirituale tra l’Adriatico e l’area danubiana.

Leccese ha poi richiamato anche le radici familiari italiane del Presidente slovacco e il valore della mobilità delle persone nella costruzione dell’identità europea, definendo Bari una città “crocevia di popoli e culture”.

Nel corso dell’incontro è stata sottoscritta una lettera di intenti tra la Città di Bari e il Comune slovacco di Liptovský Mikuláš, finalizzata all’avvio di un futuro gemellaggio sotto l’egida di San Nicola.

Firmati inoltre diversi memorandum d’intesa tra istituzioni italiane e slovacche per rafforzare la collaborazione nei settori dell’innovazione, formazione, mobilità, ricerca scientifica e sviluppo territoriale, con il coinvolgimento di università ed enti di ricerca.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento delle relazioni internazionali della città di Bari e nel rafforzamento dei legami tra l’Italia e la Slovacchia.