Aeroporti di Puglia: firmati protocolli d’intesa con gli scali slovacchi di Bratislava e Košice

BARI - Un nuovo passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e la Repubblica Slovacca è stato compiuto nel pomeriggio di ieri a Bari, dove sono stati firmati due protocolli d’intesa tra Aeroporti di Puglia e gli aeroporti di Bratislava e Košice.

L’accordo è il risultato di un percorso avviato oltre un anno fa con l’obiettivo di consolidare una collaborazione stabile tra i rispettivi sistemi aeroportuali e favorire nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e culturale.

A siglare i Memorandum sono stati il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, per l’aeroporto di Košice il membro del consiglio di amministrazione e vicedirettore generale Tomáš Jančuš, e per lo scalo di Bratislava il presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale Dušan Novota.

Secondo quanto sottolineato da Aeroporti di Puglia, l’intesa consolida un lavoro istituzionale e diplomatico già in corso da tempo, che ha contribuito anche all’attivazione del collegamento aereo diretto tra Bari e Bratislava operato da Ryanair.

I protocolli puntano a rafforzare la cooperazione tra istituzioni, camere di commercio, operatori economici e realtà culturali e formative, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione tra le comunità pugliesi e slovacche e di sviluppare nuove sinergie tra infrastrutture aeroportuali e territori.

Nel corso della firma, il presidente Vasile ha evidenziato come l’intesa vada oltre il semplice rapporto tra aeroporti, rappresentando un “ponte stabile” tra la Puglia e la Slovacchia fondato su fiducia istituzionale e collaborazione strategica. Ha inoltre ringraziato il console onorario della Repubblica Slovacca per il supporto fornito nel percorso di cooperazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di internazionalizzazione della rete aeroportuale pugliese e di rafforzamento dei collegamenti con i mercati europei.